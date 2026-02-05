COEPRIS cierra 13 clínicas privadas de cirugía plástica

Para el próximo año, COEPRIS prevé implementar una plataforma digital que permitirá a la población consultar qué hospitales y médicos están certificados

Detectan incumplimientos en normatividad sanitaria

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) realizó durante 2025 una revisión a 165 clínicas particulares que practican cirugías estéticas. Como resultado, 13 establecimientos fueron suspendidos por diversas irregularidades, principalmente en municipios de la zona fronteriza, informó su titular, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz.

El funcionario explicó que estas clínicas deben cumplir con requisitos específicos como licencias sanitarias para actos quirúrgicos, farmacias y bancos de sangre, condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los pacientes.

‘Estas clínicas necesitan cumplir con una normatividad específica para operar, incluyendo licencias sanitarias para actos quirúrgicos, farmacias y bancos de sangre. Esto es vital para garantizar un servicio de calidad, ya que han ocurrido accidentes y muertes en algunos hospitales’, señaló.

Turismo médico incrementa la supervisión

Rebolledo destacó que en la franja fronteriza existe una alta demanda de servicios médicos por parte de pacientes provenientes del Valle de Texas, Nuevo León y otras regiones del país, lo que incrementa la responsabilidad de mantener estándares sanitarios adecuados.

Indicó que durante el año se sostuvieron reuniones y capacitaciones con propietarios y directivos de hospitales privados para reforzar la importancia del cumplimiento normativo.

‘Durante 2025, revisamos todos los hospitales privados en la frontera, encontrando algunos con calidad de excelencia y otros que no cumplieron con los lineamientos sanitarios exigidos por la COFEPRIS. Este proceso de revisión continuará en 2026’, afirmó.

Revisiones permanentes en quirófanos y áreas críticas

El titular de COEPRIS explicó que actualmente la COFEPRIS otorga permisos sanitarios permanentes a las clínicas, lo que permite realizar supervisiones continuas para verificar las condiciones en quirófanos y áreas relacionadas con procedimientos quirúrgicos.

Detalló que existen tres elementos esenciales que deben cumplirse en la infraestructura hospitalaria: el flujo del paciente desde su ingreso hasta el quirófano, el manejo del material quirúrgico y la circulación del personal médico.

‘Muchos hospitales no cumplían con estos requisitos, lo que llevó a suspensiones. No buscamos clausurar, sino ayudar a que cumplan con las normativas’, agregó.

Preparan plataforma digital para 2026

Para el próximo año, COEPRIS prevé implementar una plataforma digital que permitirá a la población consultar qué hospitales y médicos están certificados para realizar cirugías estéticas.

‘Queremos que los pacientes que lleguen del Valle de Texas y de cualquier localidad del estado y del país, tengan acceso a información clara sobre los servicios seguros disponibles en municipios como Reynosa y Matamoros’, indicó.

Llamado a verificar certificaciones médicas

Finalmente, el funcionario exhortó a la población a verificar que los especialistas cuenten con certificación en cirugía plástica y reconstructiva antes de someterse a cualquier procedimiento estético.