Cobran pensiones de adultos mayores sin autorización de titulares

La autoridad federal contabilizó 30 reportes por disposición indebida de recursos y exhortó a interponer denuncias ante la Fiscalía.

Treinta reportes de cobro de pensiones de adultos mayores sin su autorización se han denunciado ante la Secretaría de Bienestar en el sur de Tamaulipas.

Rodolfo Ángel Rodríguez, director regional de Programas de Bienestar en la zona sur de la entidad, dijo que se han contabilizado reportes de adultos mayores a quienes familiares les cobraron o retuvieron su pensión sin autorización.

Orientación legal y canales de denuncia

Debido a que la dependencia no cuenta con facultades legales para resolver este tipo de disputas, las autoridades exhortan a los afectados a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República o las instancias ministeriales correspondientes.

Perfil de los señalados y origen de los señalamientos

Los reportes señalan principalmente a familiares directos (hijos, nietos o nueras) que disponen de los recursos o retiran el dinero sin el consentimiento de los beneficiarios.