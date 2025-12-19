COBAT 22 celebra encendido del pino y villa navideña

La directora del COBAT 22, María Soldevilla, destacó que el centro educativo impulsa diversas disciplinas como parte de su estrategia formativa

Con gran entusiasmo y alegría, la comunidad escolar del COBAT 22 en Reynosa participó en la tradicional ceremonia del encendido del pino y la villa navideña, evento que reunió a estudiantes, docentes y personal administrativo en un ambiente de convivencia y celebración.

Este plantel ha logrado una verdadera integración de su alumnado a través de clubes deportivos, artísticos y culturales, lo que permitió la organización de un evento de esta relevancia y con una amplia participación estudiantil de ambos turnos y distintos semestres.

La directora del COBAT 22, María Alejandra Soldevilla Granados, destacó que el centro educativo impulsa diversas disciplinas como parte de su estrategia formativa.

“Tenemos danza folclórica, tenemos teatro, rondalla, banda de música, oratoria y declamación, artes plásticas, pintura, dibujo y fotografía; entonces tenemos alumnos de todos los semestres y de ambos turnos, y esa es la manera en la que estamos trabajando ahorita en nuestro centro educativo”, señaló.

Durante esta noche llena de brillo y ambiente festivo, se dio la bienvenida a la Big Band Leones COBAT 22 y posteriormente se presentó la Pastorela Veloz, actividades que antecedieron al momento más esperado de la velada: el encendido del pino navideño.

El pino fue elaborado al cien por ciento con materiales reutilizables que originalmente estaban destinados a la basura, los cuales, tras ser limpiados y acomodados, se transformaron en un llamativo y luminoso adorno navideño.

Al respecto, la directora del plantel explicó el enfoque ambiental del proyecto. “Este pino navideño está compuesto de plástico PET, estamos reciclando y lo adornamos con luces navideñas y adornos elaborados por las manos de nuestros alumnos; este material lo hemos venido trabajando con la finalidad de reciclar y limpiar un poco nuestro medio ambiente”, expresó.

Por su parte, José Izagaray García, encargado del proyecto del pino, detalló el proceso de elaboración y la participación estudiantil. “Aquí lo que se buscó fue utilizar el PET para generar un arreglo aprovechando la misma basura que la escuela genera; las botellas son producto del consumo de los alumnos y son alrededor de mil 800 botellas las que se utilizaron para la realización de este pino, además de decoraciones hechas también con material reciclado”, explicó.

El COBAT 22 ha destacado en diversos concursos locales y regionales, lo que ha fortalecido su proyección académica y cultural dentro de la comunidad educativa.

Derivado del éxito de este evento y de los resultados obtenidos por el plantel, las autoridades educativas informaron que se implementará la especialidad de edición de fotografía y video con el uso de inteligencia artificial.

La coordinadora de la Zona 2 del COBAT, Danya Aguilar, señaló que esta nueva área busca fomentar la creatividad estudiantil mediante el uso de tecnología. “Incentivamos su creatividad, sobre todo, y trabajamos con las mismas tecnologías; como ven, ahorita es un fondo verde que se va a trabajar la fotografía con la inteligencia artificial, estamos empezando a llevar nuevas tecnologías”, concluyó.