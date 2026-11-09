Coahuila resguarda al alcalde de Río Bravo tras ser localizado

Las autoridades de Coahuila precisaron que la localización ocurrió en un filtro de la Policía Estatal, tras las acciones de coordinación

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, permanece bajo resguardo y protección de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, después de haber sido localizado con vida en un filtro de seguridad de la Policía Estatal, en los límites con Zacatecas.

El Gobierno de Coahuila y la Fiscalía estatal confirmaron que el alcalde se encuentra bajo protección de las autoridades coahuilenses, mientras se realizan las diligencias correspondientes y se coordina su retorno seguro a Tamaulipas.

El alcalde relató cómo llegó a Coahuila

De acuerdo con los primeros reportes, el edil habría sido privado de su libertad en la zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí, lo que motivó la activación de protocolos de búsqueda y el intercambio de información entre corporaciones de seguridad de distintas entidades.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó previamente que, según el testimonio del propio alcalde, fue interceptado por hombres armados en la comunidad de San Tiburcio, Zacatecas, y trasladado posteriormente a la capital de ese estado.

El presidente municipal relató que fue liberado en Zacatecas y que, por sus propios medios, abordó transporte público para desplazarse hacia el norte del país, hasta ser localizado sobre la carretera federal 54, en las inmediaciones de Saltillo.

Autoridades coordinan el traslado del edil a Tamaulipas

Las autoridades de Coahuila precisaron que la localización ocurrió en un filtro de la Policía Estatal, tras las acciones de coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y las fiscalías de Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Una vez bajo resguardo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado recibió una valoración médica para revisar su estado físico, además de alimentación, hidratación y acompañamiento institucional.

En las acciones de búsqueda participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, junto con las corporaciones estatales involucradas.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene la coordinación con las autoridades competentes para continuar las investigaciones sobre lo ocurrido y establecer las condiciones necesarias para el traslado seguro del alcalde a Tamaulipas.