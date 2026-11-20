El presidente de CMIC Tamaulipas explicó que en Reynosa y Nuevo Laredo se presentan dificultades para encontrar personal para trabajar en la construcción

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Tamaulipas enfrenta una escasez de mano de obra, por lo que empresas del sector han comenzado a contratar trabajadores de otros estados, principalmente de Veracruz.

Así lo informó en entrevista Pedro Haro Panduro, presidente de la CMIC en Tamaulipas, quien explicó que principalmente en los municipios de Reynosa y Nuevo Laredo se presentan dificultades para encontrar personal para trabajar en las obras, en lo que corresponde a la construcción de vivienda y pavimentación de calles.

“En la frontera tenemos la competencia, que es la industria maquiladora; las personas ya no quieren estar en el sol, quieren estar en la sombra, y es ahí donde estamos batallando, en donde se complica la contratación de personal”, señaló.

Haro Panduro indicó que actualmente se desarrollan trabajos de pavimentación, drenaje sanitario, construcción de vivienda e infraestructura educativa; entre estos últimos destacan la construcción de techumbres y nuevos salones de clase en municipios de la zona norte, centro y sur del estado.