Club Rotario impulsa brigadas contra cáncer de mama en Reynosa

El Club Rotario Reynosa Nuevo Milenio cuenta con una agenda abierta, por lo que hizo un llamado a las mujeres de la ciudad a aprovechar esta oportunidad

Las integrantes del Club Rotario Reynosa Nuevo Milenio llevan a cabo una serie de brigadas enfocadas en la detección oportuna del cáncer de mama, con el objetivo de acercar este servicio a mujeres de distintos sectores de la ciudad.

Gracias a diversas actividades realizadas por el organismo, se logró la adquisición de un moderno equipo de detección, el cual es menos invasivo y no doloroso, permitiendo brindar una alternativa accesible y cómoda para las usuarias. Este equipo está siendo trasladado a colonias y planteles educativos, facilitando el acceso gratuito a este importante estudio.

Las representantes del club destacaron que la detección temprana puede marcar la diferencia, ya que en caso de obtener un resultado positivo, se puede iniciar un tratamiento oportuno que incremente las posibilidades de recuperación.

A diferencia de otros exámenes similares, con este equipo no es necesario cumplir con requisitos previos, por lo que las interesadas pueden acudir directamente en los horarios establecidos para realizarse la prueba.

Actualmente, el Club Rotario Reynosa Nuevo Milenio cuenta con una agenda abierta, por lo que hizo un llamado a las mujeres de la ciudad a aprovechar esta oportunidad y acudir a realizarse la detección oportuna del cáncer de mama.

Leticia Garza, presidenta del Club Rotario Reynosa Nuevo Milenio, dijo que “el 7 de mayo estarán en la escuela Ricardo Flores Magón; el 12 en el Instituto Lince; el 14 se encuentran gestionando llevar el equipo a la Universidad Pedagógica Nacional; y el 16 acudirán al Instituto Odette, con la intención de que más mujeres aprovechen este servicio”.

Asimismo, comentó que “el examen se realiza con un aparato llamado iBreast, el cual es totalmente no invasivo, no causa dolor y no utiliza radiación, lo que facilita que más mujeres puedan acceder a este tipo de estudios”.

También aseveró que “la detección temprana es clave, ya que entre más rápido se identifique algún problema, mayores son las probabilidades de recuperación”, por lo que insistió en que “no hay requisitos para realizarse la prueba y que las interesadas pueden acudir directamente, sin las restricciones habituales de otros estudios como la mastografía”.