Clima dificulta la estadía de migrantes en la frontera

Foto: Especial

Por: Alfredo Uvalle

Enero 28, 2023, 16:52

Las condiciones de clima frío acompañado de lluvia y viento prevalecen en la frontera de Tamaulipas, esto hace que empeoren las condiciones de estancia de miles de migrantes de diversas nacionalidades que viven en las calles de ciudades fronterizas como Reynosa en donde ya no hay espacio en los albergues establecidos.

Al ver saturados estos sitios se ven en la necesidad de vivir en las calles en carpas improvisadas, Stimy, llegó hace un par de meses desde Haití en busca del sueño americano y encontró la frontera cerrada, hoy se encuentra sin dinero y vive de la caridad.

A la frontera de Tamaulipas siguen llegando cientos de extranjeros diariamente, Ludy llegó el 2 de noviembre, es originaria de El Salvador, ella vive en una banqueta frente al albergue Senda de Vida en donde no puede ser ingresada por la sobrepoblación que asisten, la ayuda llega de vez en cuando, pero asegura que no alcanza, la mayoría tienen algún padecimiento crónico y las enfermedades de temporada ya comenzaron a brotar en este sito cercano a la zona centro de la ciudad.





Viven entre el lodo, la basura se acumula rápidamente por la gran concentración de personas, el lugar no cuenta con servicios sanitarios para las necesidades humanas, no cuentan con dinero, ropa y alimentos, a pesar de esto, se niegan a regresar a su lugar de origen, y se quejan de las disposiciones migratorias del gobierno de Estados Unidos.





Las autoridades, luego del retiro de más de 3 mil migrantes de la plaza de la república, pidieron a la ciudadanía no brindar ayuda a los migrantes en calles para no alentar su estancia en sitios no permitidos, algunas fundaciones como Comedores Mariposa, dirigida por María de los Reyes Alvarado Guerra, se han solidarizado con la causa migrante y acuden a estos campamentos improvisados para ayudar a quien ahora lo necesita.