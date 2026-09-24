Clausuran pescadería en Tampico por vender carne de cocodrilo

Representantes de la Profepa cerraron el negocio colocándole los sellos tras detectar la venta de 4.5 kilos de carne de cocodrilo

Un establecimiento de Tampico fue clausurado al ofertar carne de cocodrilo de la especie Moreleti, ejemplares que habitan en lagunas del sur de Tamaulipas.

Representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cerraron el negocio colocándole los sellos tras detectar la venta de 4.5 kilos de carne de lagarto, pues la especie está protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Fue en un atracadero de la ciudad, en la colonia Tancol donde en improvisados locales se detectó esta irregularidad, que se puso del conocimiento de la Fiscalia de Justicia.

Pescadores señalan que atraviesan por grave crisis y no descartan que por necesidad algunos de sus compañeros vendan cocodrilo haciéndolo pasar por pescado.

Eliseo Leija dijo que los pescadores conocen que si ofertan lagarto pueden ir a la cárcel, y algunos prefieren no caer en la tentación, pero ven el consumo de esta especie como la “solución” a su sobrepoblación.

Visualmente hay variantes entre ambas carnes y llega a tener un punto intermedio, entre pollo y pescado, un olor intenso, a laguna generalmente.

Existen antecedentes de reportes de venta ilegal de cocodrilo desde hace mas de 10 años en el sur de Tamaulipas, la mayor parte posteados a través de redes sociales.

Su consumo no es tóxico sin embargo requiere permiso pues tiene categoría de “sujeta a protección especial” y un control sanitario.

Vender cocodrilos en Tamaulipas se constituye como delito federal y tiene una pena de hasta 9 años de prisión.