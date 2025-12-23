Clausuran parte de la empresa Koura tras explosión

Protección Civil informó que la empresa no fue clausurada en su totalidad, sino únicamente el área donde se detectó un riesgo para la ciudad

El pasado fin de semana se registró una explosión al interior de la empresa Koura en Matamoros, dedicada al manejo de diversos químicos considerados de alto riesgo, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de Protección Civil.

Al respecto, la directora de Protección Civil, Nancy Galarza, informó que la empresa no fue clausurada en su totalidad, sino únicamente el área donde se detectó un riesgo para la ciudad, como medida preventiva para salvaguardar la seguridad de la población.

Detalló que el incidente se originó en un conducto de aire frío, el cual suministra aire a determinada maquinaria, descartando que se tratara de una explosión de mayor magnitud relacionada con sustancias químicas.

Galarza señaló que Protección Civil del Estado tomó conocimiento del hecho y actualmente realiza las revisiones correspondientes. Precisó que fue la autoridad estatal la que, durante el sábado, determinó la clausura parcial de la empresa.

Añadió que, conforme a los protocolos de emergencia, la primera respuesta corresponde a las brigadas internas de la empresa; posteriormente intervienen Protección Civil y el cuerpo de Bomberos. Sin embargo, en este caso, dichos cuerpos no tuvieron acceso inmediato al lugar.

Finalmente, la directora reiteró el llamado a las empresas a mantener sus instalaciones en orden y cumplir con las medidas de seguridad, a fin de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo a trabajadores y a la ciudadanía.