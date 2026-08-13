Clausuran gasolinera tras operativo federal en Ciudad Madero

FGR y Sedena intervienen la estación 18 de Marzo; toman muestras de combustible y colocan sellos de aseguramiento y clausura

Un operativo federal sorprendió este miércoles a peatones y automovilistas en Ciudad Madero, luego de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), intervinieran la estación de servicio 18 de Marzo, ubicada en el cruce de la avenida Primero de Mayo y Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Felipe Carrillo Puerto.

El despliegue inició poco antes de las dos de la tarde y concluyó alrededor de las cuatro. Durante las diligencias, el personal federal tomó muestras del combustible de las tres bombas despachadoras, mientras que el área fue acordonada y asegurada con cinta amarilla.

Posteriormente, fueron colocados sellos de aseguramiento en las bombas y sellos de clausura en las oficinas administrativas de la empresa.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado oficialmente los motivos ni los alcances del operativo.

La acción llamó particularmente la atención debido a que este tipo de revisiones en estaciones de servicio anteriormente estaban relacionadas principalmente con verificaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, mientras que en esta ocasión participaron directamente autoridades federales de procuración de justicia y fuerzas armadas.

El operativo se registra además en un contexto de fuertes acciones federales contra el tráfico y almacenamiento ilícito de hidrocarburos en Tamaulipas, principalmente en Reynosa, donde la FGR ha asegurado millones de litros de combustible, entre ellos casi cuatro millones de litros localizados en instalaciones señaladas como una refinería y una minirrefinería clandestinas.

Por ello, la intervención de esta gasolinera representa un hecho relevante e inédito hasta ahora en la zona sur de Tamaulipas, a la espera de que la autoridad federal determine y haga públicos los motivos y alcances de la operación.