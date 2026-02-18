Clausuran gasera por incidente con flamazo en Matamoros

Un fuerte incidente estuvo a punto de terminar en tragedia la tarde de hoy en una gasera ubicada sobre la Diagonal de la Amistad, en Matamoros

Testigos señalaron que una mujer llegó al lugar para cargar gas en una boya, acompañada de sus dos hijos menores. De forma repentina se registró un flamazo que la alcanzó, causándole quemaduras severas en la espalda y la parte baja del cuerpo.

El hecho provocó momentos de angustia entre quienes se encontraban en el sitio, ya que —según versiones de presentes— el establecimiento no contaba con extintores ni con medidas básicas de seguridad. Personas y empleados intentaron apagar el fuego que consumía su ropa y cabello de manera improvisada.

Paramédicos acudieron de inmediato para brindarle atención prehospitalaria y trasladarla a un hospital, donde permanece bajo cuidado médico. Sus hijos no resultaron lesionados.

Posteriormente, personal de Protección Civil llegó al lugar y procedió a la clausura del negocio ante evidentes irregularidades en materia de seguridad.

El caso vuelve a evidenciar los riesgos que representa la falta de prevención en establecimientos que manejan material inflamable.