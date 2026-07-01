Clausuran dos tomas clandestinas de combustible en Altamira

Localizaron y sellaron dos tomas clandestinas en Altamira durante un operativo para combatir el robo de hidrocarburos y proteger la infraestructura

Dos tomas clandestinas utilizadas para el robo de combustible fueron localizadas y clausuradas durante un operativo realizado en el municipio de Altamira, donde personal de la Secretaría de Marina brindó seguridad perimetral para garantizar el cierre seguro de las conexiones ilícitas.

De acuerdo con el comunicado 028/2026 de la Secretaría de Marina, las acciones se desarrollaron a través de la Armada de México, por conducto de la Primera Zona Naval, luego de que personal de Seguridad Física de Pemex reportara la ubicación de una toma clandestina sobre la carretera Tampico–Ciudad Mante, en la comunidad rural de Santa Juana.

Al inspeccionar el sitio, las autoridades localizaron un total de dos tomas clandestinas instaladas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que técnicos del Sector de Ductos Madero realizaron las maniobras necesarias para el cierre y sellado definitivo de ambas conexiones ilegales.

Durante el operativo, elementos de Infantería de Marina implementaron un dispositivo de seguridad perimetral para resguardar la zona y permitir que los trabajos se efectuaran sin incidentes.

La Secretaría de Marina destacó que estas acciones forman parte de la coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad, proteger la infraestructura estratégica del país y combatir las actividades ilícitas relacionadas con el robo de hidrocarburos, delito que representa pérdidas económicas y riesgos para la población y el medio ambiente.