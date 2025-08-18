Clausuran clínica estética en Tamaulipas por cirugía irregular

La investigación se centra en José Luis 'N', quien realizo una liposucción en condiciones no autorizadas y sin contar con certificación de cirujano plástico

Una clínica estética identificada como Bellum, ubicada en Ciudad Madero, fue asegurada por autoridades estatales y federales luego de una denuncia que alertó sobre la realización de procedimientos quirúrgicos presuntamente irregulares.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) y contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

La investigación se centra en el médico José Luis "N", quien habría practicado una liposucción en condiciones no autorizadas y sin contar con la certificación correspondiente como cirujano plástico. Según las autoridades, el inmueble fue asegurado para preservar evidencia y revisar la documentación sanitaria del establecimiento.

La denuncia fue presentada por una paciente que, tras someterse a una cirugía estética en dicha clínica el pasado 2 de junio, sufrió convulsiones. En su testimonio, la mujer detalló que se le extrajeron ocho litros de grasa durante la intervención, una cantidad que rebasa el límite médico recomendado de seis litros para este tipo de procedimientos.

Además, se reveló que, si bien José Luis "N” posee una cédula profesional, esta no lo acredita como cirujano plástico certificado. Incluso, se detectó que el registro de dicha cédula fue realizado hasta el 17 de junio, más de dos semanas después de la operación, lo que ha generado serias dudas sobre la legalidad de su práctica médica.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles sanciones por violaciones a las normas sanitarias y de salud pública.