Claudia Sheinbaum tendrá gira de trabajo en Tamaulipas

El viernes, tras la conferencia matutina en Palacio Nacional, encabezará eventos del programa Vivienda para el Bienestar en el norte del estado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizará una gira de trabajo este fin de semana por Tamaulipas.



La mandataria encabezará eventos relacionados con vivienda y salud tanto en el norte como en el sur de la entidad.



El viernes 14 de agosto, luego de encabezar la conferencia mañanera, Sheinbaum viajará a las ciudades fronterizas de Reynosa y Matamoros para dirigir eventos del programa Vivienda para el Bienestar, pues en esos polos la demanda habitacional ha crecido de manera sostenida en los últimos años.



Luego, se trasladará a la zona sur para la puesta en marcha de nueva infraestructura hospitalaria, con lo que fortalecerán la capacidad de atención médica de la región y ampliarán los servicios disponibles para las familias tamaulipecas.



El sábado, casi al finalizar la tarde, la jefa del ejecutivo federal entregará obras relacionadas con servicios médicos en la ciudad de Tampico y para el domingo 16 de agosto hará lo mismo en Ciudad Madero.



Hasta el momento, no se ha oficializado la agenda de la presidenta, por lo que se desconoce si tendrá otros encuentros, ya sea con la comunidad o de corte político.



La gira, dijeron fuentes, confirma la prioridad que el gobierno federal ha dado a la infraestructura social, tanto en la franja fronteriza como en el corredor industrial del Golfo.