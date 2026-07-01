Claman ayuda para Venezuela desde centros de acopio en Tampico

Se colocaron algunos centros de acopio en negocios de venezolanos, además de espacios como el tecnológico de Monterrey.

Un grupo de venezolanos que radican en el municipio de Tampico, solicita apoyo para familiares y amigos, tras el sismo ocurrido en Venezuela, que dejó a miles de familias sin hogar, además de fallecidos y zonas bloqueadas en comunicación.

Se colocaron algunos centros de acopio en negocios de venezolanos, además de espacios como el tecnológico de Monterrey, en el municipio de Altamira y la escuela primaria 5 de febrero.

Elian Ortiz Ripley, venezolana señala que para quienes mantienen a sus familiares en ese país resulta agobiante el día día luego de circunstancias y desgracias como esta.

“Estar trabajando, pensando en cómo la familia es muy pesado por eso estamos muy atentos a lo que se ofrezca en Venezuela”, dijo.

Mayra Becerra también es de Venezuela y ella junto con otras personas ha dispuesto varios espacios para acoplar lo necesario y enviarlo a Venezuela.

Si usted desea apoyar, puede llevar a los centros de acopio productos como alimentos y bebidas, no perecederos, agua, embotellada, leche en polvo, fórmula para bebés, insumos para mascotas, y sobretodo lo que urge en este momento en Venezuela son medicamentos e insumos para los doctores.