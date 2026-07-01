Claman ayuda para Venezuela desde centros de acopio en Tampico

Un grupo de venezolanos que radican en el municipio de Tampico, solicita apoyo para familiares y amigos, tras el sismo ocurrido en Venezuela, que dejó a miles de familias sin hogar, además de fallecidos y zonas bloqueadas en comunicación.
Se colocaron algunos centros de acopio en negocios de venezolanos, además de espacios como el tecnológico de Monterrey, en el municipio de Altamira y la escuela primaria 5 de febrero.
Elian Ortiz Ripley, venezolana señala que para quienes mantienen a sus familiares en ese país resulta agobiante el día día luego de circunstancias y desgracias como esta.
“Estar trabajando, pensando en cómo la familia es muy pesado por eso estamos muy atentos a lo que se ofrezca en Venezuela”, dijo.
Mayra Becerra también es de Venezuela y ella junto con otras personas ha dispuesto varios espacios para acoplar lo necesario y enviarlo a Venezuela.
Si usted desea apoyar, puede llevar a los centros de acopio productos como alimentos y bebidas, no perecederos, agua, embotellada, leche en polvo, fórmula para bebés, insumos para mascotas, y sobretodo lo que urge en este momento en Venezuela son medicamentos e insumos para los doctores.