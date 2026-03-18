Ciudadanos señalan fallas en infraestructura urbana en Reynosa

El objetivo de este movimiento es presionar para encontrar soluciones, al considerar que la ciudad podría estar enfrentando una crisis en esta materia

Ante el aumento de quejas ciudadanas por fugas de drenaje expuesto, falta de agua en algunas colonias, presencia de baches y deficiencias en infraestructura, un grupo de habitantes de Reynosa decidió organizarse como un movimiento con el objetivo de alzar la voz y buscar alternativas de solución a estas problemáticas.

Luis Casas, quien denuncia una crisis en infraestructura, señaló que estas fallas no son hechos aislados, sino el resultado de años de falta de inversión y planeación urbana en la ciudad, lo que ha derivado en rezagos visibles en distintos sectores.

“No es casualidad, esto es consecuencia de muchos años de no haber invertido en infraestructura, de no tener una buena planeación y un desarrollo urbano en la ciudad. “¿Cómo es posible que una ciudad que destina miles de millones de pesos en infraestructura no tenga más puentes vehiculares pese al crecimiento del parque vehicular?”, expresó.

Una de las principales inconformidades que exponen es el estado de los puentes peatonales, ya que aseguran que algunos no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad, sin que hasta el momento se hayan realizado acciones para su reparación.

En este sentido, Casas cuestionó el mantenimiento y uso de estas estructuras, señalando que en muchos casos presentan fallas o han sido concesionadas para fines publicitarios, lo que ha impactado en su funcionalidad.

“Por qué los puentes peatonales no tienen el mantenimiento debido, por qué hay accidentes y por qué no son utilizados; muchos presentan fallas en su infraestructura o fueron concesionados para publicidad”, añadió.

El objetivo de este movimiento ciudadano es generar presión para encontrar soluciones, al considerar que la ciudad podría estar enfrentando una crisis en materia de infraestructura urbana.