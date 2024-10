Ciudadanos rechazan aumento del predial en Reynosa

La propuesta del ayuntamiento de Reynosa para aumentar en un 10% el impuesto predial ha generado un fuerte rechazo entre la ciudadanía, que señala la falta de servicios básicos y el deterioro de la infraestructura en toda la ciudad, desde el norte hasta el sur. El mal estado de las calles, las fugas de agua y la falta de mantenimiento son problemas recurrentes que, según los vecinos, no han sido atendidos por las autoridades, a pesar de los reportes constantes.

Yanira Macías, habitante de una colonia afectada, expresó su inconformidad con el posible incremento. “A mí no se me hace justo, simplemente porque tenemos años con el mismo problema y cada vez que llueve nos inundamos. No voy a poder pagar eso, más que nada por la falta de atención. Si estuvieran las calles en buenas condiciones, limpias y sin desechos, con gusto lo pagaríamos, pero así no, es injusto”, declaró.

El impuesto predial es una contribución obligatoria para los propietarios de bienes inmuebles y los fondos que se recaudan se destinan a mejoras urbanas como calles, agua potable y drenaje. No obstante, muchos ciudadanos aseguran que la situación en Reynosa está lejos de mejorar. María del Rosario, residente de la ciudad, manifestó su descontento: “Si van a aumentar y la colonia está hecha queso, pues mejor no pagamos. Ya perdimos la confianza en las autoridades, dos años de la presidenta y dos años de este, y no se ve el trabajo. Para las próximas elecciones, ya no habrá voto”.

Los habitantes de Reynosa señalan que en cada colonia hay problemas evidentes, como baches y desperfectos, que a pesar de haber sido reportados, siguen sin solución. Este descuido en la infraestructura también está afectando la salud y el bienestar de los ciudadanos, por lo que muchos ven injustificado un aumento en el cobro del predial sin que primero se resuelvan los problemas actuales.

Ignacia Escalante, otra vecina inconforme, expresó su frustración: “Así no, porque uno necesita de ellos y no le sirven. Nada más quieren que pague uno, pero desde hace tiempo que reportamos y no hacen caso los encargados”. De igual forma, Flavia Mota Pereyra señaló que las autoridades solo se presentan para tomarse fotos, pero no ofrecen soluciones: “Nunca hacen caso. Solo vienen y se toman fotos, y con fotos no se arreglan las cosas. Hay que meterle mano, desaguar, porque nada más va a subir el predial, pero en las colonias no se ve la ayuda. Donde quiera hay pura agua, puro drenaje, puras aguas negras”.

Ante esta situación, los ciudadanos han hecho un llamado al Congreso para que no apruebe la propuesta de aumento, argumentando que no están dispuestos a pagar más por un servicio deficiente. La demanda es clara: primero quieren ver resultados concretos sobre el uso de los impuestos ya recaudados.

María Patricia Cantú, vecina de Reynosa, concluyó: “Le queremos decir al señor presidente que no nos aumente el predial, que primero vea cómo están las calles. Yo no pagaría nada porque no se está invirtiendo bien, no nos ayuda. No pagaría el aumento, sinceramente, porque no se ve, no es justo”.

