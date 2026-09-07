Ciudadanos cuestionan destino de impuestos y servicios en Reynosa

El reclamo ciudadano vuelve a colocar sobre la mesa la responsabilidad de los gobiernos de responder a las necesidades básicas de la población

Cuando un político asume un cargo de elección popular, jura guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cumplir con responsabilidad el mandato recibido. A ese compromiso se suma una frase que, con frecuencia, parece quedar solamente en el protocolo: “si así no lo hiciera, que el pueblo se lo demande”.

Bajo esa premisa, se realizó un sondeo entre ciudadanos de Reynosa para conocer su opinión sobre lo señalado en el informe municipal y, principalmente, saber si consideran que sus impuestos realmente se reflejan en beneficios para la población. Seguridad, agua potable, pavimentación, bacheo, limpieza y alumbrado fueron algunos de los principales reclamos.

Ciudadanos señalan pendientes en seguridad, agua y pavimentación

Para Roberto Ruiz, la inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas que deben atender los gobiernos, pero consideró que también hace falta una mayor coordinación entre los tres niveles para combatirla.

“Falta más cooperación, quizá de los tres niveles de gobierno, para que pueda implementar un mejor plan contra la delincuencia, que la gente pueda trabajar y vivir en paz, ese es el asunto, que están inhibiendo la inversión, y a la vez eso inhibe que no haya empleo, que no haya la fluidez económica en las calles”, señaló.

Los ciudadanos recuerdan que los impuestos forman parte de una amplia cadena de contribuciones que se pagan por vehículos, propiedades, negocios y diversas actividades. En el ámbito municipal, el predial representa una de las principales fuentes de ingresos, por lo que la población espera que esos recursos se traduzcan en servicios públicos eficientes.

Diego López consideró que uno de los principales pendientes se encuentra en las condiciones de las calles y en la falta de continuidad del servicio de agua potable.

“Sigue la ciudadanía un poquito tocada en el tema del pavimento más que nada, veo la ciudad maltratada, nunca quedó lo del agua, es decir, se va el agua, por ende, las colonias más afectadas son las que recién más”, expresó.

El reclamo ciudadano vuelve a colocar sobre la mesa la responsabilidad de los gobiernos de responder a las necesidades básicas de la población, especialmente en una ciudad donde los problemas de infraestructura y suministro de agua forman parte de las preocupaciones cotidianas.

COMAPA, calles y seguridad, bajo la lupa

Javier Núñez fue más crítico y consideró que los recursos públicos no se reflejan de manera suficiente en los servicios que recibe la población. Señaló particularmente las deficiencias relacionadas con el organismo operador del agua, además de los baches, la limpieza y la seguridad.

“La realidad es que no, se ve reflejado nada más en donde pueda convenir un poco al gobierno que está trabajando, pero la realidad es que no, principalmente se ve muy descuidado en el tema de COMAPA, lo que son las fugas, los baches, la limpieza y la seguridad”, manifestó.

Otra ciudadana coincidió en que existen sectores donde los servicios públicos presentan serias deficiencias y cuestionó que algunas acciones de bacheo se realicen únicamente cuando funcionarios acuden a determinadas colonias.

“Hay muchas colonias en donde no hay luz, las calles están muy feas, al menos en la colonia 15 de Enero, todas las calles, la calle principal, nada más cuando va Carlitos o algún diputado es cuando tapan los baches, en agua y seguridad estamos más o menos, no al 100”, afirmó.

Para Jaime Silva, las condiciones de las vialidades siguen siendo uno de los problemas más visibles para los habitantes de las colonias.

“Lo de las calles, principalmente los baches, tanto en la colonia, principalmente es donde lo ve uno más”, comentó.

También reconocen avances en apoyos sociales

Las opiniones recogidas muestran que, más allá de las cifras presentadas en los informes oficiales, existe una parte de la población que mide los resultados gubernamentales desde la calle, desde las condiciones de su colonia y desde la calidad de los servicios que recibe diariamente.

No todas las opiniones fueron negativas. Piedad Chirinos Aguilar consideró que sí existen apoyos que comienzan a reflejarse en beneficio de algunos sectores de la población, particularmente adultos mayores y personas con discapacidad.

“No lo veíamos reflejado, ahorita vemos cómo han salido muchos apoyos, sobre todo lo de la tercera edad, que eran personas que estaban totalmente olvidadas, y ahora el apoyo también para las personas que están discapacitadas; ahí yo considero que sí se están viendo”, afirmó.

El sondeo dejó así una percepción mayoritariamente crítica entre los ciudadanos consultados, aunque también mostró que existen voces que reconocen avances. Seguridad, agua, bacheo, pavimentación, limpieza y alumbrado siguen siendo temas con los que la población mide, en la práctica, si sus impuestos están regresando a las calles en forma de servicios.

Porque al margen de los discursos y los informes, aquella frase del juramento permanece vigente: si los gobiernos no cumplen, es el pueblo quien tiene el derecho de demandar resultados.