Ciudadanos aprovechan desfile para plantear necesidades

El desfile cívico-militar realizado en la ciudad se convirtió en una oportunidad para que los ciudadanos no solo disfrutaran de un momento de convivencia familiar, sino también para acercarse al alcalde y plantear diversas necesidades.

Entre las solicitudes más recurrentes se encontraron obras de infraestructura, alumbrado público, mejoramiento de escuelas, así como gestiones personales relacionadas con medicamentos y atención médica en hospitales.

Durante el evento se destacó que las audiencias públicas se realizan de manera cotidiana, permitiendo que la ciudadanía pueda acudir en cualquier momento para atender sus solicitudes.

Asimismo, se informó que a lo largo del mes se llevarán a cabo nuevas inauguraciones de obras en la ciudad, financiadas con recursos del impuesto predial. Aunque solo el 40% de los hogares cumple con este pago, los fondos han sido administrados para garantizar la ejecución de distintos proyectos en beneficio de la población.

El presidente municipal, Carlos Víctor Peña Ortiz, señaló la importancia del predial como fuente de inversión para la ciudad:

“La población puede ver que gracias a los prediales de las personas que pagaron, el día de hoy pagar el 40% de la población de Reynosa el predial y con ese dinero, el 100% del pago del predial se utiliza en inversión para poder arreglar calles, recarpeteo, pavimentaciones, cambio de drenaje y eso es algo en lo que trabajamos todos los años para poder mejorar la infraestructura de la ciudad”.