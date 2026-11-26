Las maniobras RCP apoyaron en el curso que llegaban ambulancias al lugar, donde paramédicos trasladaron al hombre con signos vitales a un hospital

Un hombre de 79 años fue auxiliado por un ciudadano, quien le dio las maniobras de reanimación RCP cuando se desvaneció en la Plaza de Armas de Tampico.

José González, habitante de la colonia Morelos del Puerto, se percató de que en una banca se encontraban dos adultos mayores, al parecer un matrimonio, y la mujer estaba tratando de ayudar a su esposo, que sufría un infarto.

Se aproximó al lugar y entró en acción presionándole el pecho por varios minutos hasta que al rostro del hombre le volvió el color y comenzó a respirar, aunque con dificultad.

Las maniobras RCP apoyaron en el curso que llegaban ambulancias al lugar, donde paramédicos trasladaron al hombre con signos vitales a un hospital público local para recibir atención médica urgente.