Ciudad Victoria permanece en rojo por déficit de agua

De acuerdo con el semáforo del agua a nivel estatal, Ciudad Victoria es uno de los 12 municipios que se encuentran en color rojo,

El Gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Comapa Victoria, Fernando García Fuentes, presentó la actualización del semáforo del cuidado del agua vigente a partir del 14 de agosto de 2026 para la capital del estado y emitió una serie de recomendaciones para el uso racional del vital recurso.

De acuerdo con el semáforo del agua a nivel estatal, Ciudad Victoria es uno de los 12 municipios que se encuentran en color rojo, no obstante, se abastece de tres principales fuentes de abastecimiento:

El Acueducto de la Presa Vicente Guerrero al 49%, Los Manantiales de la Peñita al 21%, y los pozos profundos de la zona norte y sur, al 18% de la población.

“Nos llama la atención que en la cuenca del Rio Soto La Marina, pues solamente Ciudad Victoria está en semáforo rojo, no quiere decir que no haya llovido, no quiere decir que no tengamos totalmente agua, lo que se evalúa es si la necesidad de agua está siendo satisfecha, en nuestro caso obviamente no es así”, señaló.

Tandeo mantiene disponibilidad de agua

Explicó que existe disponibilidad de agua gracias al programa de tandeo que aún se sigue implementando, además de nueva infraestructura como la segunda línea del Acueducto, ya en construcción, la modernización de la red que incluye 278 acciones con una inversión de 10,300 millones de pesos, obras que contribuyen a mejorar, eficientar y optimizar el servicio.

“Ciudad Victoria necesita 1,700 LTS, de esos 1,700 LTS, aproximadamente 900 litros, vienen actualmente de la Presa Vicente Guerrero, a través de la línea existente, el resto viene normalmente de dos fuentes principales que son los Manantiales de la Peñita”, dijo García Fuentes. “Hoy en día tenemos una producción ya crítica en los Manantiales de la Peñita, estamos hablando de poco más de 300 LTS, 350 vamos a redondear ahí, puede estar variando, lo cual nos hace tener un déficit de 350 LTS, tenemos otras fuentes que son pozos profundos, pero cuya aportación es muy baja”, explicó el gerente de Comapa.

Así se encuentra el semáforo del agua

El semáforo del agua en Tamaulipas se encuentra de la siguiente manera:

14 municipios están en rojo: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Rio Bravo, Tula, Valle Hermoso y Victoria.

17 municipios están en amarillo: Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Guemez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando, San Nicolás y Villagrán.

12 municipios en verde: Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Gómez Fraías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, El Mante, Palmillas, Soto La Marina, Tampico y Xicoténcatl.