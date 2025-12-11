Ciudad Victoria en Semáforo Rojo por Crisis de Agua

Según datos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), la ciudad consume aproximadamente 1 mil 100 litros por segundo

Ciudad Victoria se encuentra en semáforo rojo respecto al agua debido a la poca disposición y bajo almacenamiento del vital líquido.

Causas de la Crisis

Bajo Almacenamiento: Aunque la presa Vicente Guerrero registró un 70 por ciento a finales de octubre de acuerdo a los últimos datos proporcionados por la Comisión Nacional de Agua, aún se encuentra en proceso la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, lo que no permite el abastecimiento requerido.

Falta de Infraestructura: La infraestructura actual no es suficiente para cubrir la demanda, lo que obliga a implementar tandeos en épocas de alta demanda.

Consumo Excesivo: El consumo promedio por habitante es de 350 litros diarios, superior a la media nacional de 252 litros.

Acciones para Abordar la Crisis

Construcción de Acueducto: Se está construyendo un acueducto de 54 kilómetros para conectar la presa Vicente Guerrero con Ciudad Victoria, lo que permitirá suministrar 750 litros de agua por segundo adicionales.

Rehabilitación de Redes: Se están rehabilitando redes de agua y drenaje en colonias de la ciudad para reducir fugas y mejorar el servicio.

Llamado a la Ciudadanía: Comapa hace un llamado a la ciudadanía para implementar prácticas responsables, como revisar y reparar fugas, reducir tiempos de baño y reutilizar agua.

Es fundamental que la ciudadanía se una para abordar esta crisis y garantizar el abastecimiento de agua para futuras generaciones.