Ciudad Victoria amanece desierta en este año nuevo

La ciudad de Victoria amaneció desierta este 1 de enero, con motivo del Año Nuevo.

La mayoría de los negocios, incluyendo restaurantes, agencias de vehículos, talleres y mecánicos, se encuentran cerrados, ya que muchas familias decidieron descansar y disfrutar del día con sus seres queridos.

La Ciudad se Queda en Silencio

En las calles, solo se ve a una que otra persona haciendo ejercicio, pero la gran mayoría de la población se encuentra en sus hogares, celebrando el inicio de un nuevo año con sus familias.

La tranquilidad y el silencio reinan en la ciudad, un cambio drástico con respecto a la actividad y el bullicio de los días anteriores.

Anoche fue oficiada la última misa del 2025 con un lleno total de feligreses que acudieron a agradecer todas las bendiciones recibidas durante el año y pedir por el que viene con bendiciones a sus vidas.

Negocios Cerrados

- Restaurantes

- Agencias de vehículos

- Talleres mecánicos

- Comercios en general

La ciudad se toma un respiro para que las familias puedan disfrutar del día y reflexionar sobre el año que acaba de pasar. ¡Feliz Año Nuevo!