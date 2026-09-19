Ciudad Mier fortalece su oferta turística en Tamaulipas

Autoridades, comerciantes y prestadores de servicios coordinan acciones para impulsar el turismo en la Heroica Ciudad Mier

La Heroica Ciudad Mier, en Tamaulipas, avanza en el fortalecimiento de su oferta turística mediante acciones coordinadas entre autoridades, comerciantes y prestadores de servicios.

Como parte de esta estrategia, el municipio presentó el Plan de Desarrollo Turístico Sustentable, documento que plantea acciones para favorecer el crecimiento y consolidación del turismo en este Pueblo Mágico.

La entrega se realizó a través del Consejo Consultivo Turístico de la Heroica Ciudad Mier y estuvo encabezada por la presidenta municipal Adriana Hinojosa Ibáñez.

Buscan elevar la calidad turística

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que uno de los objetivos de la administración estatal es mejorar la calidad de los servicios turísticos y fortalecer los Pueblos Mágicos de la entidad.

La estrategia contempla la participación de los prestadores de servicios locales para mejorar las condiciones que reciben los visitantes y fortalecer la actividad turística de Mier.

Siete negocios reciben el Distintivo Punto Limpio

Durante las acciones de fortalecimiento turístico, nuevos establecimientos se incorporaron al proceso para obtener el Distintivo Punto Limpio, reconocimiento que considera aspectos relacionados con higiene, calidad y atención a los visitantes.

En esta ocasión, los negocios reconocidos fueron AK Tere, Mariscos Lupita, Muletos Restaurant, Rolos Café, Empanaditas Mágicas, Hotel Don Jacinto y Hotel Don Quijote.

La incorporación de estos establecimientos busca contribuir a una oferta de servicios con mejores condiciones para quienes visitan el Pueblo Mágico.

Participan autoridades y empresarios

En la reunión participaron Adriana Hinojosa Ibáñez, presidenta municipal; Emilio Mariano Lamadrid de Aguinaco, director de Desarrollo de Productos; y Jorge Issac Zepeda Elizardi, jefe del Departamento de Verificación, Capacitación y Certificación.

También estuvieron presentes Carlos Gerardo Hinojosa Mireles, director de Turismo Municipal, además de integrantes del Consejo Consultivo Turístico y otros representantes relacionados con el sector.

Con estas acciones, Mier busca fortalecer una actividad turística basada en su patrimonio histórico, sus tradiciones y la calidad de los servicios que ofrece a sus visitantes.