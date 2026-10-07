Ciudad Madero mantiene bombeo para evitar agua en viviendas

Paralelamente, el municipio trabaja con autoridades estatales y federales en la integración de proyectos al Plan Hídrico 2024-2030

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El Gobierno Municipal mantiene trabajos de bombeo en las zonas bajas donde se han registrado acumulaciones de agua, particularmente en la colonia Hipódromo, donde se vigila de manera permanente el descenso de los niveles para acelerar el desalojo y evitar que el agua llegue a las viviendas.

El alcalde Erasmo González Robledo señaló que también se monitorean otros sectores susceptibles a inundaciones.

Ciudad Madero busca incorporar obras al Plan Hídrico

Paralelamente, el municipio trabaja con autoridades estatales y federales en la integración de proyectos al Plan Hídrico 2024-2030, con obras de infraestructura hidráulica que permitan disminuir de manera importante la problemática de inundaciones que históricamente afecta a Ciudad Madero.

El objetivo, explicó el alcalde, es avanzar hacia soluciones de fondo que permitan proteger el patrimonio y la integridad de las familias.

Mantienen vigilancia sobre el sistema en el Golfo de México

Finalmente, mantienen vigilancia sobre la perturbación meteorológica localizada en el Golfo de México. Indicó que se mantiene coordinación con Marina, CONAGUA y el Gobierno del Estado, mientras se da seguimiento a la evolución del sistema y a los pronósticos de lluvia para las próximas horas.