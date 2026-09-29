Ciudad Judicial impulsará juicios orales en Tamaulipas

El nuevo sistema de oralidad del Poder Judicial de Tamaulipas comenzará a operar una vez concluida la segunda fase de la Ciudad Judicial en Ciudad Victoria, aseguró la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.
La obra se prevé terminar en su totalidad a finales de abril de 2027, informó la magistrada Tania Contreras López.
Explicó que las nuevas instalaciones serán destinadas, en una primera etapa, a la implementación de la oralidad en materia Civil y Familiar.
Posteriormente, el modelo se ampliará de manera gradual al resto de las regiones de Tamaulipas, con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia y agilizar los procesos judiciales.
Áreas previstas para la nueva Ciudad Judicial
Las principales áreas de la nueva Ciudad Judicial de Ciudad Victoria serían:
Juzgados civiles y familiares.
Salas para audiencias orales.
Áreas para jueces, magistrados y personal administrativo.
Oficialía de partes y atención al público.
Archivo judicial.
Salas de mediación y conciliación.
Defensoría y asesoría jurídica.
Áreas de seguridad, servicios y estacionamiento.
La distribución definitiva puede variar conforme avance la segunda fase del proyecto.