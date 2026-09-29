Ciudad Judicial impulsará juicios orales en Tamaulipas

El modelo se ampliará de manera gradual al resto de las regiones de Tamaulipas, con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia

El nuevo sistema de oralidad del Poder Judicial de Tamaulipas comenzará a operar una vez concluida la segunda fase de la Ciudad Judicial en Ciudad Victoria, aseguró la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.

La obra se prevé terminar en su totalidad a finales de abril de 2027, informó la magistrada Tania Contreras López.

Explicó que las nuevas instalaciones serán destinadas, en una primera etapa, a la implementación de la oralidad en materia Civil y Familiar.

Posteriormente, el modelo se ampliará de manera gradual al resto de las regiones de Tamaulipas, con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia y agilizar los procesos judiciales.

Áreas previstas para la nueva Ciudad Judicial

Las principales áreas de la nueva Ciudad Judicial de Ciudad Victoria serían:

Juzgados civiles y familiares.

Salas para audiencias orales.

Áreas para jueces, magistrados y personal administrativo.

Oficialía de partes y atención al público.

Archivo judicial.

Salas de mediación y conciliación.

Defensoría y asesoría jurídica.

Áreas de seguridad, servicios y estacionamiento.

La distribución definitiva puede variar conforme avance la segunda fase del proyecto.