Citarán a declarar a presuntos implicados en llamadas falsas

El Fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, dijo que en caso de no comparecer se les tendrán que girar órdenes de aprehensión

Por: Alfredo Uvalle

Noviembre 29, 2022, 13:50

Después de exhortar a la ciudadanía a utilizar de manera responsable las líneas de emergencia y evitar las llamadas falsas, el Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, dijo que en los próximos días serán citados a declarar los presuntos responsables de las llamadas de amenaza de bomba en edificios públicos, y de no presentarse ante el juez, se girarán las ordenes de aprehensión correspondientes.

“En este caso, esta persona como lo he manifestado va a presentarse ante la autoridad judicial y ya será la autoridad judicial quien determine cómo o cuál va a ser la sanción y por el otro caso también está identificada la persona físicamente, se sabe quién es, nombre y cara es lo que quiero decir, así que en los próximos días también se le va a hacer llegar su citatorio para que se presente ante el Juez, ya que en este caso si no comparece ninguno de los dos ante el juez pues se les va a tener que girar órdenes de aprehensión”, dijo Barrios Mojica.

Las personas que cometan estas prácticas serán castigadas hasta con 7 años de cárcel, debido a que el Código Penal del Estado de Tamaulipas lo reconoce como delito en su artículo 172 fracción lll.

“Hay que recordar que no es un tema menor porque pudiera ser desde algunos meses de prisión o servicios a la comunidad o cualquiera de las diferentes formas que marca la ley, pero también en casos extremos y de no seguir los procesos de ley pues pudieran tener una pena de hasta siete años de prisión, ese es el máximo que nos señala nuestro código penal”, dijo el Fiscal General de Justicia en Tamaulipas.



Al respecto el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya ha manifestado que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes cometan este tipo de delitos y que en Tamaulipas no hay espacio para la impunidad.