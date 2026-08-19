Cinco personas seguirían prófugas por feminicidio de Dafne

Álvaro Ávila Fonseca y Darío Gamón Rodríguez se presentaron como los dos abogados titulares que asumirán la asesoría jurídica de Alejandra

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos, afirmó que todavía existen cinco personas que, según la información que ella posee, estarían relacionadas con el feminicidio de su hija y que aún no han sido detenidas por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

La declaración fue realizada este martes al exterior del Centro Integral de Justicia de Altamira, a donde Alejandra acudió acompañada de representantes de un despacho jurídico integrado por 12 abogados, originario de Zacatecas, que se suma a su equipo legal para atender específicamente el proceso relacionado con el feminicidio de la adolescente.

Señala que cinco personas no han sido detenidas

“Faltan cinco personas porque no hay que olvidarnos que entre ocho la asesinaron, torturaron; fueron ocho y nada más hay tres”, afirmó Alejandra Quintos, quien señaló que cuenta con nombres y fotografías de las personas que considera vinculadas, aunque aclaró que por el momento no hará públicos esos datos para evitar afectar las investigaciones.

Explicó que decidió mantener la secrecía de esa información mientras continúan los procesos judiciales, pues su prioridad, dijo, es que las investigaciones permitan obtener resultados y que todos los responsables sean llevados ante la justicia.

“Yo quisiera dar nombres, fotos y pruebas de quiénes son los que asesinaron a mi hija, pero si eso va a dañar el que esté en prisión y no se haga justicia, tengo que mantener la secrecía”, expresó.

Nuevo equipo jurídico revisará la investigación

Durante la comparecencia, Álvaro Ávila Fonseca y Darío Gamón Rodríguez se presentaron como los dos abogados titulares que asumirán la asesoría jurídica de Alejandra; forman parte de un despacho de Zacatecas integrado por 12 abogados.

Álvaro Ávila Fonseca explicó que el primer paso será formalizar la aceptación del cargo y revisar detalladamente la carpeta de investigación, además de imponerse de los audios y videos de las audiencias que ya se han realizado.

Señaló que el objetivo será coadyuvar con la Fiscalía y, en caso de detectar diligencias que deban realizarse, impulsar su desarrollo dentro de la investigación.

Por su parte, Darío Gamón Rodríguez destacó que esperan que las instituciones actúen con objetividad e imparcialidad y reconoció la apertura que, hasta este momento, han encontrado por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Los abogados aclararon que su intervención se limitará al proceso relacionado con el feminicidio de Dafne, por lo que no participarán en el procedimiento que se desarrolla en Ciudad Mante relacionado con la denuncia presentada anteriormente por la adolescente contra su padre, Gabriel N.

El nuevo equipo jurídico también informó que, por el momento, no cobrará honorarios a Alejandra, al considerar su situación como víctima indirecta y ante el compromiso humano que han asumido con el caso.

Alejandra Quintos aseguró que continuará luchando por esclarecer la muerte de su hija y que mantendrá el caso ante la opinión pública, aunque reconoció que existen aspectos de la investigación que deberá reservar para no poner en riesgo el proceso judicial.