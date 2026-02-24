Cierre temporal de maquiladoras por protocolos de seguridad

El secretario reiteró que las empresas están en su derecho de frenar operaciones temporalmente ante situaciones de riesgo

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, lamentó que algunas maquiladoras en Reynosa hayan detenido operaciones de manera momentánea debido a los hechos de violencia registrados el pasado domingo, afectando tanto a empresas como a trabajadores, aunque destacó que la prioridad es la integridad de todos.

Protocolos de seguridad y decisiones empresariales

Illoldi Reyes señaló que el cierre temporal se realiza conforme a los protocolos de seguridad implementados por cada empresa y según lo consideren pertinente para proteger a su personal.

Mensaje de tranquilidad y reapertura gradual

“Sí, si tenemos el reporte de que algunas iban a parar momentáneamente sus operaciones, sabemos que también el gobierno del estado a través de las áreas competentes como la Secretaría de Seguridad estaban trabajando al respecto y que de alguna manera habían transmitido este mensaje de tranquilidad, de pacificación de las circunstancias, lo que contribuyó a que algunas que consideraron cerrar sus operaciones vayan considerando aperturar en el transcurso del día.”

Derecho de las empresas a suspender operaciones

El secretario reiteró que las empresas están en su derecho de frenar operaciones temporalmente ante situaciones de riesgo y pueden reanudar actividades cuando lo consideren seguro, priorizando la protección de sus trabajadores.