Cierran tramo de carretera Reynosa-San Fernando por lluvias

Ante el cierre, la Vocería de Seguridad Tamaulipas recomendó utilizar como ruta alterna la carretera federal San Fernando-Matamoros-Reynosa,

Las fuertes lluvias que se han registrado en la frontera norte de Tamaulipas mantienen cerrado un tramo de la carretera federal Reynosa-San Fernando, donde la acumulación y corriente de agua representan un riesgo para los automovilistas.

Agua rebasa la carretera a la altura del puente La Llorona

La afectación se localiza en el kilómetro 67, a la altura del puente La Llorona, en las inmediaciones del ejido Periquitos, donde el agua rebasó la vialidad y obligó a mantener restringida la circulación en ambos sentidos. Las autoridades han pedido a los conductores evitar este punto y no intentar cruzar la zona inundada.

Recomiendan ruta alterna por San Fernando-Matamoros-Reynosa

Ante el cierre, la Vocería de Seguridad Tamaulipas recomendó utilizar como ruta alterna la carretera federal San Fernando-Matamoros-Reynosa, con el propósito de mantener la comunicación entre ambos municipios sin exponer a los viajeros al tramo afectado.

Elementos de seguridad y autoridades encargadas de la atención de emergencias mantienen vigilancia en el sector para prevenir accidentes y monitorear las condiciones de la carretera, mientras se evalúa la situación y se determina cuándo existen condiciones seguras para restablecer el tránsito.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, mantenerse atentos a los avisos oficiales y modificar sus recorridos mientras permanezca cerrado este tramo carretero, debido a que las condiciones pueden cambiar rápidamente ante la continuidad de las lluvias.