Cierran secundaria por falta de maestros y riesgos para alumnos

Pese a los reclamos desde ciclos anteriores, la Secretaría de Educación de Tamaulipas no ha resuelto el problema, por lo cual los estudiantes pierden clases

El ciclo escolar 2026-2027 avanza, pero la Secundaria General Número 10 “Ana Teresa Luber Gutiérrez”, en Reynosa, enfrenta la falta de maestros y periodos prolongados sin clases. Ante la falta de respuestas, madres de familia cerraron el acceso principal del plantel para exigir una solución de las autoridades educativas.

Mayra Perdomo, madre de familia, señaló que el problema viene de ciclos anteriores y que, ante la ausencia de un director, recurrieron a las subdirectoras sin obtener una solución definitiva.

“Esto no es de ahorita, es un problema que ya traemos arrastrado desde ciclos anteriores. Nuestra primera instancia fueron las subdirectoras, porque no tenemos director; eso habría que preguntárselo a la Secretaría de Educación Pública”, expresó.

La situación afecta a mil 200 estudiantes de ambos turnos, distribuidos en 18 grupos. Las madres advierten que los alumnos permanecen solos durante varias horas, lo que representa un riesgo para su seguridad y afecta su aprendizaje.

Brenda Isabel Montaño, madre de familia, cuestionó la falta de supervisión y las horas que los estudiantes pasan sin recibir clases.

“La responsabilidad tan grande que hay en esta escuela, porque los alumnos se quedan completamente solos. Son grupos que, por ejemplo, solamente una o dos horas en un día tienen clases, de siete horas. Es muchísimo lo que los alumnos se encuentran solos”, denunció.

Mientras tanto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas continúa sin resolver las demandas, pese a los reclamos de las familias. La falta de docentes mantiene sin cubrir varias asignaturas y prolonga la pérdida de tiempo escolar.

Perdomo exigió el envío de maestros para atender las materias pendientes, entre ellas Español, Historia, Tecnologías, Formación Cívica, Ciencias y Artes. Añadió que recientemente se jubiló la docente de Ciencias, lo que agravó la necesidad de personal.

“Que nos manden maestros. Tenemos materias como Español, Historia, Tecnologías, Formación Cívica, Ciencias y Artes; no nada más es una materia, son varias las que están sin cubrirse. Hace unos días se jubiló la maestra de Ciencias, necesitamos ese recurso”, reclamó.

Ante la falta de soluciones, las madres de familia mantienen firme su postura de no permitir la reapertura del plantel hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades educativas.

“Queremos una respuesta con un documento que de verdad valide lo que nos están diciendo, porque a mí no me sirve un ‘ahí va’; eso no funciona”, advirtió Perdomo.

La exigencia es clara: que las autoridades dejen las promesas y garanticen los maestros necesarios para que los estudiantes recuperen sus clases y cuenten con la atención y supervisión que requieren.