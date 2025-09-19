Cierran puente en Avenida Monterrey por falla estructural

El secretario municipal de Obras Públicas, Carlos Germán De Anda, considera que el cierre de vialidad estará lo que resta de este año y se reabra en enero

Una falla en la estructura del puente vehicular de la Avenida Monterrey y Carretera Aeropuerto originó el cierre del carril de oriente a poniente para realizar las reparaciones pertinentes.

El secretario municipal de Obras Públicas, Carlos Germán De Anda, considera que el cierre de vialidad estará así durante todo lo que resta de este año, y probablemente se reabra en enero de 2026, por lo que pidió paciencia.

“Lo que falló ahí, que consideramos con diferentes estudios técnicos, es que falló por humedad, que a lo mejor cuando lo estaban construyendo llovió, no sanearon, no sacaron el material que estaba húmedo, y eso ha provocado ese asentamiento que presenta el puente”, expresó el secretario.

Este puente vehicular es muy utilizado por tractocamiones de carga que se dirigen al Puente Internacional del Comercio Mundial para cruzar a Laredo, Texas, por lo que presentan una gran afectación al comercio internacional.

Muchas empresas transportistas se ubican en el área del puente vehicular, y ese puente es usado por camiones que vienen del interior del país por la Carretera Nacional y se dirigen al Puente Tres.

El secretario dijo que avisó con tiempo sobre este cierre a las empresas transportistas.

“Previamente les avisamos a los organismos de transporte de carga en su totalidad, que son tres, les enviamos un oficio de que efectivamente el 16 (de septiembre) íbamos a cerrar el puente para empezar a hacer su rehabilitación, reparación y recarpeteo. “Hicimos unos sondeos estos días y el día de hoy (jueves) apenas hoy cerramos el carril oriente-poniente para poder trabajar a profundidad con los sondeos; queremos saber en realidad cómo está el relleno que se utilizó, si tiene humedad todavía”, declaró.

Sobre los trabajos de reparación, mencionó que todavía se trabaja en poder determinar qué ocasionó el daño a la estructura, para saber qué se va a reparar.

“Saber si vamos a meter filtro, si vamos a meter base cementada; que yo estoy viendo que vamos a meter base cementada precisamente para que le dé una rigidez al relleno que va a estar arriba. “Yo creo que sí vamos a estar trabajando ahí de aquí a enero, vamos a tener que cortar 60 centímetros aproximadamente en ambos cuerpos, sacar todo ese material contaminado y meter material nuevo”, detalló.

Mientras tanto, se enviarán elementos de Tránsito y Vialidad para alertar a los automovilistas y enviarlos a rutas alternas para no provocar embotellamientos.