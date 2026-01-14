Cierran por inseguridad tiendas de conveniencia en Río Bravo

Al menos cinco sucursales suspendieron operaciones de forma simultánea, manteniendo sus cortinas abajo y sin atención al público desde las primeras horas

Las tiendas de conveniencia Oxxo ubicadas en el municipio de Río Bravo cerraron de manera indefinida, luego de una serie de hechos relacionados con la inseguridad en la ciudad, situación que fue confirmada por el gobierno municipal.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades locales, al menos cinco sucursales suspendieron operaciones de forma simultánea, manteniendo sus cortinas abajo y sin atención al público desde las primeras horas.

El gobierno municipal informó que la decisión fue tomada por la empresa ante robos recurrentes y situaciones de riesgo, con el objetivo de priorizar la seguridad tanto del personal como de los clientes.

Asimismo, se indicó que el Ayuntamiento mantiene comunicación directa con representantes de la cadena comercial para establecer condiciones que permitan una eventual reapertura de las tiendas.

Las autoridades municipales señalaron que se trabaja de manera coordinada con instancias estatales para reforzar la seguridad en distintos sectores del municipio y restablecer condiciones que permitan la operación normal de los comercios.

El cierre de estos establecimientos impacta directamente a la población, ya que las tiendas brindan servicios básicos como venta de alimentos, pagos de servicios y retiros de efectivo, principalmente en zonas habitacionales.

Finalmente, se dio a conocer que se informará oportunamente a la ciudadanía sobre cualquier avance relacionado con la posible reapertura de las sucursales.