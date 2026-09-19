Cierran padres escuela por disputa de dirección en Reynosa

Inconformes de la primaria Carlos Monsiváis bloquearon el plantel en Balcones de Alcalá para pedir la intervención de la SET.

Padres de familia de la escuela primaria Carlos Monsiváis Aceves, ubicada en la colonia Balcones de Alcalá de Reynosa, mantienen cerrado el plantel en protesta por presuntas irregularidades y para exigir la intervención de las autoridades educativas.

Los inconformes cuestionan la situación del actual director, a quien señalan de no presentarse regularmente en la escuela y de mantener poco acercamiento con los padres de familia, por lo que solicitan que la Secretaría de Educación revise el caso y determine quién debe ocupar formalmente la dirección.

Bertha, madre de familia inconforme, explicó que una de las principales demandas es que se otorgue el nombramiento oficial a José Roberto, quien, de acuerdo con los padres, sería la persona que actualmente buscan como director del plantel.

“Queremos el nombramiento de nuestro director José Roberto, porque el director que estuvo anteriormente mucha gente no lo conoció”, señaló.

La madre de familia aseguró que esta situación también ha generado dificultades para realizar trámites y gestionar documentación relacionada con la escuela, debido a que, según su versión, el anterior director permanece en funciones administrativas fuera del plantel.

“Para cualquier oficio que necesitemos, tenemos que andarlo buscando; él está en supervisión, cobrando un sueldo que no está ejerciendo”, afirmó.

Bertha señaló que la inconformidad de los padres radica en que el anterior director, según su versión, no ha renunciado al cargo, pero tampoco estaría desempeñando las funciones de manera presencial en la escuela.

“Nuestra inconformidad es que el director anterior no quiere renunciar, pero tampoco quiere hacerse cargo del puesto; entonces nosotros es lo que queremos, queremos que nos nombren a nuestro director, José Roberto, para que esté ya aquí oficial”, expresó.

Sobre la participación de los maestros en el conflicto, la madre de familia aclaró que los padres consideran que los docentes no son responsables de la situación y que continúan realizando sus actividades dentro del plantel.

“Los maestros no tienen aquí nada que ver; aquí estamos los padres de familia. Los profes están muy independientes; ellos vienen y están aquí”, manifestó.

Sin embargo, aseguró que los docentes han evitado realizar declaraciones públicas sobre el conflicto, debido a que, desde su perspectiva, cualquier comentario podría ser interpretado de manera negativa.

“Ellos no pueden hablar porque prácticamente ya saben que todo se toma a mal; ellos son muy independientes de todo esto que se está haciendo”, agregó.

Los padres de familia mantienen su postura de continuar con el paro y el cierre del plantel hasta que exista una respuesta de la Secretaría de Educación y se determine quién deberá asumir formalmente la dirección.

El conflicto permanece abierto y, hasta el momento, los señalamientos expuestos por los padres requieren ser revisados por las autoridades correspondientes, además de la versión del director señalado, quien no ha emitido públicamente una postura sobre las acusaciones.