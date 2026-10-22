Cierran otra secundaria en Reynosa por falta de maestros

En medio de esta problemática, los estudiantes también decidieron alzar la voz y salir con pancartas para exigir que se respete su derecho a la educación

La falta de infraestructura eléctrica y de maestros obligó al cierre de la Escuela Secundaria General Número 11 Siglo XXI, ubicada en la colonia Campestre de Reynosa, donde 750 alumnos resultan afectados por un problema que, de acuerdo con los padres de familia, arrastran desde el ciclo escolar pasado, sin que hasta ahora llegue una solución definitiva.

Beatriz Castrejón, madre de familia, señaló que llevan meses esperando la instalación de una nueva subestación eléctrica, pese a las promesas que han recibido y las constantes gestiones realizadas ante las autoridades educativas.

“Estamos esperando el transformador, nos dijeron que ya venía, pero no sé en qué viene, ¿en tortuga o en qué?, porque no nos ha llegado, a pesar de todo lo que hemos hecho y de que hemos ido cada semana al CREDE”, expresó.

Pero el problema no termina con la falta de energía eléctrica. La escuela también enfrenta un déficit de personal docente que afecta las actividades académicas de los estudiantes.

Castrejón indicó que, en el turno vespertino, hacen falta entre cuatro y cinco maestros para cubrir las asignaturas, situación que se suma a las deficiencias de infraestructura y que mantiene inconformes a las familias.

“En la tarde, no tengo el número, pero son entre cuatro y cinco maestros los que faltan. Entonces sí exigimos todo”, manifestó.

A las carencias se agregan los riesgos para la seguridad de los estudiantes, luego de que se registraran cortocircuitos en la caja de cables ubicada en el patio escolar y en algunas aulas. Los padres aseguran que han enviado diversos oficios y realizado gestiones, pero no han obtenido la respuesta que necesitan.

Verónica Molina Maya, integrante de la mesa directiva de la secundaria, cuestionó que estas deficiencias se repitan en planteles de Reynosa, mientras las familias esperan que los recursos y apoyos lleguen a las escuelas.

“La verdad, ya es muy carente. No es la primera secundaria ni primaria que ha tenido problemas. El recurso lo hay, solamente que no lo hacen llegar a las escuelas”, señaló.

Molina Maya precisó que son alrededor de 750 alumnos los afectados, con grupos que concentran entre 37 y 38 estudiantes por salón, una situación que refleja las dificultades que enfrenta la comunidad escolar.

En medio de esta problemática, los estudiantes también decidieron alzar la voz y salir con pancartas para exigir que se respete su derecho a la educación, ante la interrupción de sus clases y la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a las aulas.

Aralia, alumna del plantel, expresó su inconformidad por las consecuencias que el cierre tiene en su formación académica y en sus aspiraciones profesionales.

“Queremos tener una profesión para nosotros, en un futuro, mantener a nuestra familia. No es justo que nos estén haciendo esto; nos están privando de todo, no estamos aprendiendo. Justicia para mí, para mis compañeros y para mis maestros”, manifestó.

La estudiante también defendió a la comunidad escolar y sostuvo que ni los alumnos, ni los docentes, ni el director son responsables de las carencias que enfrentan.

“Los maestros, el director y los alumnos no tenemos la culpa de lo que está sucediendo. Es culpa de los que no nos vienen a apoyar para que esto pase”, reclamó.

Ante la falta de respuestas, los padres de familia determinaron mantener cerrada la secundaria como medida de presión para que las autoridades educativas atiendan sus demandas y resuelvan las deficiencias que afectan al plantel.

Molina Maya advirtió que la suspensión de actividades continuará mientras no sean tomados en cuenta y exista una solución a sus exigencias.

“Se va a mantener ya cerrada, para que ya nos tomen en cuenta, porque, como comento, no es la primera secundaria ni primaria que está pasando con esas molestias”, concluyó.

Así, mientras la comunidad escolar exige una subestación eléctrica y maestros para garantizar las clases, 750 estudiantes permanecen afectados por un conflicto que exhibe las carencias de infraestructura y la falta de respuesta que los padres atribuyen a las autoridades educativas de Tamaulipas.