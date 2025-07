Cierran oficinas de CFE por falta de uniformes del personal

La decisión fue tomada por la propia empresa, al constatar que los trabajadores no portaban el uniforme oficial que los identifica como personal autorizado

Durante la mañana del martes, usuarios del servicio eléctrico se toparon con el cierre inesperado de varias oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tamaulipas, específicamente en Reynosa y Río Bravo.

Las instalaciones administrativas y el área de cajeros automáticos amanecieron sin operaciones, generando sorpresa e inconformidad entre la ciudadanía, que no recibió aviso previo sobre la suspensión del servicio.

De acuerdo con información proporcionada por personal sindical, la decisión de cerrar las oficinas fue tomada por la propia empresa, al constatar que los trabajadores no portaban el uniforme oficial que los identifica como personal autorizado.

Sin embargo, aclararon que esta situación no fue causada por una negativa de los empleados, sino por el incumplimiento de la empresa en la entrega del recurso económico destinado a la confección y compra de uniformes, el cual se otorga periódicamente.

Juan Carlos Barrera Rico, secretario general del sindicato de la CFE, aseguró que los trabajadores están en disposición de laborar, pero es la empresa quien ha impedido la operación normal.

Señaló que la decisión de cerrar fue unilateral y criticó que incluso los cajeros hayan sido bloqueados con una escoba atravesada, impidiendo el acceso a los usuarios.

“El sindicato y los trabajadores no tenemos nada que ver en esto. Lo único que se pide es portar una vestimenta distinta al uniforme, y por eso la empresa decidió cerrar. Han violado la cláusula 20 del contrato colectivo de trabajo, que establece la entrega de ese apoyo. La empresa no va a abrir porque los empleados no traen la vestimenta como es correcto, pero ellos mismos han incumplido con lo pactado”, afirmó el líder sindical.

Las oficinas afectadas fueron las ubicadas en la colonia Hidalgo y en el bulevar Morelos, ambas en Reynosa, además de una más en el municipio de Río Bravo. Los usuarios que acudieron a realizar pagos encontraron los cajeros apagados y sin acceso disponible.

Hasta el momento, la CFE no ha emitido una postura oficial sobre la fecha de reapertura de las oficinas ni sobre la resolución del conflicto relacionado con la entrega del recurso para uniformes.