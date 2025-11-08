Cierran foros ciudadanos por la Reforma Electoral en Tamaulipas

Estos foros se realizaron en las seis sedes de la máxima casa de estudios, con una destacada participación de la comunidad estudiantil, docentes y ciudadanía.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y el Coordinador de Asesores del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, presidieron la clausura de los foros ciudadanos para la reforma electoral, organizados por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Estos foros se realizaron en las seis sedes de la máxima casa de estudios, abarcando la zona norte, centro y sur del estado, con una destacada participación de la comunidad estudiantil, docentes, organismos camarales y ciudadanía, quienes lograron reunir a 3,186 asistentes con un total de 3,148 propuestas en total.

El mandatario tamaulipeco dijo que la iniciativa busca fortalecer la democracia y garantizar una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, lo que refleja el interés y compromiso de la población en el proceso de reforma electoral.

Durante el evento, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, expuso que se presentaron 33 propuestas por correo y 3,027 a través de códigos QR, mientras que en la sede se registraron 57, además de 31 propuestas adicionales, alcanzando un total de 3,148 propuestas. Entre las principales iniciativas destacadas se encuentran:

La revocación de mandato.

Mayor impulso a las candidaturas independientes.

Establecimiento de la segunda vuelta electoral para los cargos del ejecutivo.

Legislación sobre el voto electrónico para cargos de representación popular, facilitando el acceso a través de Internet dentro de los plazos establecidos.

Uso de la tecnología para garantizar la universalidad del sufragio.

Posibilidad de que la ciudadanía organizada presente candidaturas de personas no partidistas, aparte de las candidaturas independientes.

Este esfuerzo refleja el compromiso de la ciudadanía con el fortalecimiento de la democracia en Tamaulipas.