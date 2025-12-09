Cierran circulación de carretera Victoria-Monterrey por volcadura

El conductor de la unidad de carga pesada protagonizó este accidente, cuando se encontraba acompañado de dos menores de edad

La volcadura de un tractocamión provocó que la circulación de la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey fuera cerrada durante la madrugada de este lunes, en el municipio de Hidalgo.

Este hecho se registró a la altura del kilómetro 88, donde el conductor de la unidad de carga pesada protagonizó este accidente, cuando se encontraba acompañado de dos menores de edad.

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionados a la Estación Segura Hidalgo acudieron hasta el sitio para asegurar la zona.

Ante este incidente en el que no se reportaron personas lesionadas, autoridades instaron a los automovilistas que transitan por la zona a que extremen precauciones al conducir.