Cierran 600 escuelas en Matamoros y Valle Hermoso por lluvias

Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica, precisó que la suspensión ya es oficial en estos dos municipios

Alrededor de 600 planteles de educación básica en Matamoros y Valle Hermoso amanecieron este lunes sin actividades, luego de que las lluvias provocaron inundaciones en numerosas colonias de la frontera tamaulipeca.

Así lo informó Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Precisó que la suspensión ya es oficial en estos dos municipios, aunque la cifra podría incrementarse conforme lleguen los reportes de los supervisores y jefes de sector de otras regiones afectadas.

"Estamos esperando que nos reporten, pero la frontera está suspendida", indicó.

"Valle Hermoso y Matamoros nos están avisando los jefes de sector y supervisores de básica que están inundadas muchas colonias", señaló al ser cuestionada sobre el número de planteles afectados.

"Ahorita tenemos alrededor de unas 600 escuelas ahí en Matamoros y Valle Hermoso, ya es oficial. Lo demás, en Reynosa y la Ribereña y otros municipios, todavía no tenemos el reporte", detalló.

En cuanto a la zona sur del estado, que también resultó afectada por la lluvia la semana pasada, la subsecretaria indicó que hasta el momento no se han recibido reportes de daños.

Adelantó que la información complementaria correrá a cargo de Protección Civil y del propio titular de la Secretaría de Educación.

Sobre las medidas para evitar el rezago académico, explicó que no existe una instrucción general para trabajar a distancia, pero las autoridades escolares tienen la libertad para buscar alternativas.

"Los supervisores y directores, jefes de sector, saben que pueden buscar otras alternativas para no perder totalmente las clases", apuntó.

Aseguró que el personal docente permanece en los planteles que pueden operar y que ningún estudiante que se presente será rechazado.

"Tenemos en las escuelas gente profesional que ya están, que ellos no faltan, que ya están para recibir. Si aún alumno va, a ese alumno lo vamos a recibir, esa es la instrucción", concluyó.