Cierra UAT el 2025 con 12 nuevas licenciaturas y 1,400 alumnos

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) cierra el año con un logro significativo: 12 nuevas licenciaturas y 1,400 jóvenes más, lo que representa un crecimiento importante en infraestructura y servicios educativos para los estudiantes.
La Universidad Autónoma de Tamaulipas ofrece alrededor de 58 carreras de nivel superior, incluyendo licenciaturas e ingenierías, abarcando diversas áreas como Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias Económico-Administrativas, Artes, Ciencias Sociales y Arquitectura.
El rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que este crecimiento implica mejorar la infraestructura universitaria, como aulas y laboratorios, para atender a los estudiantes de manera adecuada.
También expresó su esperanza de que los diputados autoricen recursos para la construcción del Hospital Universitario y la Facultad de Medicina, lo que fortalecería aún más a la institución.
Proyectos estratégicos y expansión universitaria
Recientemente, Anaya Alvarado presentó al diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, dos grandes proyectos estratégicos para la UAT: la nueva Facultad de Medicina Humana en Ciudad Victoria y un Hospital Universitario de Alta Especialidad en el Campus Tampico.
Con una inversión conjunta estimada en más de 2,500 millones de pesos a ejercer en los próximos tres años, estas iniciativas fortalecerán la formación médica, la atención a la salud y la investigación científica.
El diputado Ricardo Monreal expresó su total respaldo a estos proyectos, reconociendo a la UAT como un motor de desarrollo regional y comprometido con impulsar estas acciones desde el Congreso de la Unión.
El rector dijo que la salud y la educación en Tamaulipas se fortalecen con visión de futuro, por lo que esperan que ambos proyectos sean incluidos en el presupuesto 2026.
Campus en Tamaulipas
- Ciudad Victoria
- Tampico
- Nuevo Laredo
- Reynosa
- Valle Hermoso
- Matamoros
- Mante
- Río Bravo
Carreras más demandadas en la UAT
- Medicina General: 20.80% de aceptación en universidades públicas
- Enfermería: 57.70% de aceptación
- Nutrición: 47.90% de aceptación
- Médico Cirujano Dentista
- Administración Pública