Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Tamaulipas

Cierra UAT el 2025 con 12 nuevas licenciaturas y 1,400 alumnos

Por: Humberto Salazar

18 Diciembre 2025, 10:33

Compartir

El rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que este crecimiento implica mejorar la infraestructura universitaria, como aulas y laboratorios

Cierra UAT el 2025 con 12 nuevas licenciaturas y 1,400 alumnos

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) cierra el año con un logro significativo: 12 nuevas licenciaturas y 1,400 jóvenes más, lo que representa un crecimiento importante en infraestructura y servicios educativos para los estudiantes.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas ofrece alrededor de 58 carreras de nivel superior, incluyendo licenciaturas e ingenierías, abarcando diversas áreas como Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias Económico-Administrativas, Artes, Ciencias Sociales y Arquitectura.

El rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que este crecimiento implica mejorar la infraestructura universitaria, como aulas y laboratorios, para atender a los estudiantes de manera adecuada.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 10.09.00 AM (1).jpeg

También expresó su esperanza de que los diputados autoricen recursos para la construcción del Hospital Universitario y la Facultad de Medicina, lo que fortalecería aún más a la institución.

Proyectos estratégicos y expansión universitaria

Recientemente, Anaya Alvarado presentó al diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, dos grandes proyectos estratégicos para la UAT: la nueva Facultad de Medicina Humana en Ciudad Victoria y un Hospital Universitario de Alta Especialidad en el Campus Tampico.

Con una inversión conjunta estimada en más de 2,500 millones de pesos a ejercer en los próximos tres años, estas iniciativas fortalecerán la formación médica, la atención a la salud y la investigación científica.

El diputado Ricardo Monreal expresó su total respaldo a estos proyectos, reconociendo a la UAT como un motor de desarrollo regional y comprometido con impulsar estas acciones desde el Congreso de la Unión.

El rector dijo que la salud y la educación en Tamaulipas se fortalecen con visión de futuro, por lo que esperan que ambos proyectos sean incluidos en el presupuesto 2026.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 10.09.00 AM.jpeg

Campus en Tamaulipas

  • Ciudad Victoria
  • Tampico
  • Nuevo Laredo
  • Reynosa
  • Valle Hermoso
  • Matamoros
  • Mante
  • Río Bravo

Carreras más demandadas en la UAT

  • Medicina General: 20.80% de aceptación en universidades públicas
  • Enfermería: 57.70% de aceptación
  • Nutrición: 47.90% de aceptación
  • Médico Cirujano Dentista
  • Administración Pública

WhatsApp Image 2025-12-18 at 10.09.00 AM.jpeg

WhatsApp Image 2025-12-18 at 10.09.00 AM (1).jpeg

Comentarios