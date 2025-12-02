Cierra negocio por presuntos cobros y cuotas de dependencias

La dueña del negocio publicó un mensaje en redes sociales donde expone las dificultades que, asegura, han afectado la operación diaria

Un nuevo cierre comercial se registra en Matamoros. La propietaria de “Maida Nails Forever”, negocio que operaba con dos sucursales en la ciudad, anunció la clausura definitiva de uno de sus establecimientos.

Señaló como principal motivo los presuntos cobros excesivos y cuotas que según afirma distintas dependencias estarían exigiendo.

Este caso se suma a otros comercios locales que en semanas recientes han señalado enfrentar situaciones similares, lo que ha generado preocupación en el sector empresarial.

Por medio de redes sociales, la dueña del negocio publicó un mensaje donde expone las dificultades que, asegura, han afectado la operación diaria:

“Llegó el primero del mes, una temporada que muchas esperamos, pero hoy debo agradecer y al mismo tiempo anunciar que ya no se puede trabajar con las cuotas que impone el gobierno. Si llega Coepris y no das dinero, amenazan con clausurar. También llegan los de la luz pidiendo cuota o te dejan sin servicio; este mes, todos quieren su aguinaldo. La Fiscalía y Profeco no intervienen. Dos familias se quedan sin trabajo en plena temporada navideña”.

La situación continúa generando debate entre comerciantes locales que han expresado preocupación por las afectaciones económicas y laborales que estos cierres representan.