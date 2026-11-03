Chucho Nader promete apegarse a la ley en su nueva coordinación

Al hablar de su faceta como empresario reconocido en el sur de Tamaulipas, señaló que tienen casi 50 años trabajando en Tampico

El diputado federal por Tampico, Jesús Nader Nasrallah, dijo que hará solo lo que le permita la ley de aquí a los tiempos electorales, al confirmar su nombramiento como Coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Tampico.

Recordó que dejó huella como alcalde y que la gente en cada espacio le pide que regrese.

“Reflexionamos mi esposa Aída y yo y decidimos darle todo por Tampico porque lo queremos”.

Funciones de la coordinación y organización del PAN en Tampico

El coordinador de la defensa de la patria, la familia y la libertad es una nueva figura creada por el Partido Acción Nacional a nivel nacional, la cual replica la estrategia de Morena para organizar el trabajo territorial sin violar la ley electoral.

De acuerdo con el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, los coordinadores tienen como tarea recorrer sus comunidades, escuchar las preocupaciones de las familias, dialogar con distintos sectores sociales y fortalecer la presencia territorial del partido.

“Es una distinción para liderazgos destacados que tendrán la encomienda de iniciar una nueva etapa de trabajo cercana a la ciudadanía”, es la definición oficial del cargo, que en los hechos es considerado la antesala de las candidaturas a las 17 gubernaturas y alcaldías que se jugarán en 2027.

Nader recibió el nombramiento formalmente el pasado 15 de octubre en Tampico, de manos del dirigente nacional, acompañado de diputados federales y de la dirigencia estatal.

“Vamos a hacer solamente lo que nos permita la ley. No podemos hacer de más. Voy a estar trabajando como legislador y en Tampico empezamos a reunirnos y a organizarnos”, señaló.

Sobre la competencia interna, dijo que ya quedó subsanada la aspiración de Pepe Schekaiban, Mon Marón y otros. “Todos están en el mismo canal, fomentando la unidad, vamos a ser muy incluyentes”.

Añadió que lo que más demanda el tampiqueño son servicios públicos de calidad: limpieza, recolección de basura, alumbrado, bacheo y pavimentación, y que gracias a su gestión regresó más del 95% de los empresarios que se habían ido por la inseguridad.

“Estamos construyendo el futuro y trabajando el presente”, concluyó.

Madurez política y su relación con el gobernador Américo Villarreal Anaya

Sobre su presencia en eventos del gobernador Américo Villarreal Anaya pese a representar siglas distintas, afirmó que siempre se ha llevado muy bien con él.

“Siempre hicimos buen equipo. La primera visita que hizo como gobernador yo estaba de presidente municipal de Tampico. Los proyectos ejecutivos que yo le pedía siempre nos cumplía. Yo soy de los que cree que primero hay que interponer al ciudadano, a la ciudad, y después los intereses políticos. Siempre he sido primero el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad y con él encontré muy buena disposición”.

Al hablar de su faceta como empresario reconocido en el sur de Tamaulipas, señaló que tienen casi 50 años trabajando en Tampico.

“Nuestras empresas son de las más antiguas de la ciudad, hemos dado un salto muy grande, tenemos una de las empresas más grandes a nivel nacional con muchas sucursales. La gente nos avala, nos conoce a los tres hermanos cómo nos hemos conducido”.

Recordó que su padre fue un hombre paternalista y humanista, con vocación de servicio, que trabajó mucho tiempo en la Cruz Roja y fue de los fundadores de Cáritas en Tampico, ayudando a los que más lo necesitaban y atendiendo incluso sábados y domingos.

“Eso se hereda, uno lo trae en la sangre. Siempre hay que venir a servir, no a servirse, a servir a la sociedad y a la comunidad, porque ellos son los que el día de mañana te van a calificar si lo hiciste bien o lo hiciste mal”, dijo.

Nader que actualmente generan varios miles de empleos entre sus compañías, cadenas de restaurantes e industria inmobiliaria, y que lo aprendido en la iniciativa privada lo ha llevado de manera tangible a la función pública.

Recuperé la confianza de Tampico e hice regresar al 95% de los empresarios

“De manera tangible en nuestra ciudad, sobre todo recuperando la confianza de los ciudadanos, es como llevamos a la práctica lo aprendido en la iniciativa privada”, aseguró el diputado federal por Tampico.

“Yo agarré a Tampico en el 2018. Muchos de ellos se habían ido por los problemas de la inseguridad. Créeme que con la confianza que les dimos, que empezamos a mejorar la seguridad con el anterior gobernador que le echó todos los kilos, empezamos a recuperar mucha confianza y regresaron. Te puedo decir, más del 95% de los empresarios que se fueron en las épocas delicadas de la inseguridad de Tampico. Y eso es de lo que uno se siente orgulloso, de haberle dado esa confianza de que Tampico estaba mejor”, afirmó.

Cuestionado sobre lo que hará en este periodo después de haber sido nombrado Coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad por el PAN, fue claro: