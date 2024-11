  Christian se ponía agresivo cuando bebía: Melanie Barragán

A 12 días de la golpiza de la que fue víctima Melanie Barragán por parte de su entonces novio Christian de Jesús, la joven reveló en entrevista más detalles de lo que ocurrió esa noche de Halloween.

Recordó que su exnovio tocó indebidamente a su amiga Dana en los glúteos y que incluso le quitó la mano, le reclamó por haberlo echo y que era su amiga, lo que desencandenó una discusión entre ellos.

En un principio Christian se limitó a responder que no pasaba nada y que eso se podía resolver mañana con normalidad.

La pareja salió de la fiesta, pero Christian se subió a su vehículo, no sin antes justificarse con Melanie diciéndole que él no era una persona infiel y que iba a hablar con su amiga para decirle que él no era así.

Melanie recuerda que Christian se fue en el vehículo que enciende con un botón, pero regresó para golpearla y exigirle que le regresara las llaves de su auto ya que no las encontraba, pero la joven refirió que a él se le cayeron y pensó que ella las tenía cuando no era así.

Sobre la agresión, Melanie mencionó que recobró la conciencia cuando Christian la arrastró en la calle y se la llevó lejos de la cámara.

"Fue cuando yo recuerdo que yo intentaba levantarme y no podía, yo me estaba ahogando con mi sangre por eso estaba intentando levantarme y no me dejaba y me empujaba, y fue ahí cuando entraron mis amigos a quitármelo de encima porque me estaba desangrando", recordó Melanie.

Esa noche los amigos de Melanie detuvieron a Christian para entregarlo a las autoridades, pero al responder a la llamada de auxilio, los elementos se negaron a detenerlo porque dijeron que no había una orden para poder llevárselo y posteriormente se fugó.

RED FLAGS

Melanie recordó que fue en una fiesta de Halloween del año pasado cuando se hicieron novios, dijo que tenían una relación normal como cualquier otra. Salían al cine, a comer, era como cualquier otra relación normal.

Sin embargo, reconoció que cuando Christian tomaba bebidas alcohólicas se ponía agresivo y comenzaba a insultarla y humillarla. La brutal golpiza, 'fue lo peor que hizo'.

DANA FUE UN ÁNGEL

Sobre su amiga Dana, la cual se puede ver en el video que hace todo lo posible por intervenir para que Christian deje de golpearla y después sale en busca de ayuda, Melanie está agradecida.

"Yo estoy totalmente agradecida con Dana yo no sé que hubiera pasado conmigo si Dana no hubiera estado ahí conmigo", dijo emotiva.

Y agregó: Yo no estuviera contando mi historia, Dana fue un ángel para mí en ese momento, Dana hizo lo que pudo para quitármelo de encima ya cuando vio que de verdad no podía pidió ayuda y se lo agradezco demasiado.

Melanie resultó con heridas de gravedad tras la golpiza de su novio, fue intervenidad quirúrgicamente con éxito y fue dada de alta de un hospital del IMSS, sin embargo, su ojo izquierdo quedó muy delicado y necesitará otra cirugía en la nariz y en la mandíbula por lo que su recuperación va a tardar varios meses.

PIDE QUE CHRISTIAN SEA DETENIDO

Melanie espera que las autoridades logren detener a Christian y que pague por lo que le hizo.

"Esto fue horrible, porque no me gustaria que siguiera prófugo y vaya a cometer con otra mujer lo que me hizo y espero que las autoridades se hagan cargo en encontrarlo y meterlo a la cárcel y pague por sus actos", sentenció.

'ALCEN LA VOZ NO ESTÁN SOLAS'

Finalmente, Melanie hizo un llamado a otras mujeres que viven de violencia de género a no quedarse calladas y alzar la voz para denunciar a los agresores.

"Yo les aconsejo de verdad de corazón que alcen las voz no están solas, entre todas nos apoyamos es muy importante que denuncien si detectan cualquier tipo empujones, hasta con insultos, con gritos, así se va empezando a crecer la violencia, y no se tienen que quedar calladas, tienen que denunciar porque no me gustaria que otras personas sufran lo que yo sufrí porque se siente muy feo", expresó la joven.

Christian, egresado de la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, continúa prófugo de la justica.

