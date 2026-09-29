Choques dejan heridos y daños materiales en Matamoros

El automóvil impactó una luminaria, provocando que quedara derribada y ocasionando además daños en parte de la infraestructura urbana y la banqueta

Un fin de semana marcado por varios accidentes viales se registró en distintos puntos de Matamoros, con choques entre vehículos, personas lesionadas y daños a infraestructura urbana.

Uno de los percances más aparatosos ocurrió en el cruce de la avenida 14 y González, donde una camioneta Toyota Tacoma, color negro, presuntamente se pasó el semáforo en rojo y terminó impactándose contra un vehículo Nissan perteneciente a Kansas City Southern de México.

Tras el choque, la unidad terminó contra las barras de contención y se reportaron trabajadores lesionados. Paramédicos de la Cruz Verde acudieron al lugar para brindar atención y realizar los traslados correspondientes.

Automóvil derriba luminaria sobre División del Norte

En otro punto de la ciudad, sobre la avenida División del Norte, a la altura del sector conocido como los yonkes, un Chevrolet Malibú color guinda terminó sobre el camellón central luego de que su conductor perdiera el control de la unidad.

Durante el trayecto, el automóvil impactó una luminaria, provocando que quedara derribada y ocasionando además daños en parte de la infraestructura urbana y la banqueta.

En este caso no se reportaron personas lesionadas y los ocupantes del vehículo se retiraron del lugar antes de que las autoridades pudieran tomar contacto con ellos.

Carambola involucró a tres vehículos

Mientras que sobre la avenida Agapito González se registró una carambola en la que participaron tres vehículos: una Chevrolet color crema, un Mazda gris de reciente modelo y un BMW blanco.

Este accidente fue considerado de menor gravedad y no dejó personas lesionadas. Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron a los diferentes puntos para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y determinar responsabilidades.

Los accidentes dejaron como saldo daños materiales y, en uno de los casos, personas lesionadas, por lo que las autoridades mantienen el llamado a conducir con precaución y respetar los señalamientos viales para evitar más hechos de tránsito.