Choque múltiple deja 4 muertos en la carretera Matamoros–Reynosa

Un fatal accidente vial sacudió la carretera Matamoros–Reynosa, a la altura del puente Los Indios, luego de que un choque múltiple provocara un incendio que cobró la vida de al menos cuatro personas, entre ellas un menor de edad, además de dejar varios lesionados.

Víctimas quedaron atrapadas en vehículo incendiado

De acuerdo con autoridades, tres de las víctimas quedaron atrapadas y murieron calcinadas dentro de uno de los vehículos involucrados, incluyendo a un niño. Asimismo, una mujer fue rescatada de otra unidad, sin embargo, ya no presentaba signos vitales. Más tarde, se confirmó la localización de un cuerpo adicional dentro del vehículo incendiado.

Trasladan a lesionados a hospitales de Reynosa

En el lugar también se atendió a dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas de urgencia a hospitales de la ciudad: una al Hospital San Chárbel y otra al Hospital General, donde permanecen bajo observación médica.

Autoridades investigan presunta responsabilidad

De manera preliminar, se señaló como presunto responsable a Gerardo Fernández Montalvo, originario de San Benito, Texas, quien presuntamente conducía en estado de ebriedad y habría impactado contra dos camionetas.

El sujeto permanece asegurado en el sitio mientras las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades.