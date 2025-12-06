Info 7 Logo
Tamaulipas

Choque entre tráilers provoca incendio sobre Tampico-Victoria

Por: Diana Leyva

05 Diciembre 2025, 09:03

Elementos de la Guardia Estatal acudieron hasta el punto del siniestro, donde la circulación aún permanece cerrada en ambos sentidos

Durante la mañana de este viernes, un choque entre tráilers provocó un fuerte incendio sobre la carretera Tampico-Victoria, a la altura del municipio de González.

Elementos de la Guardia Estatal arribaron de inmediato para resguardar el área y coordinar las labores de atención, además de brindar seguridad en el área.

De acuerdo con información preliminar, en este accidente podrían encontrarse personas fallecidas. 

Continúa carretera con circulación cerrada

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes donde muestran que la circulación de la carretera Tampico-Victoria continúa cerrada.

