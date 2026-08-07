Choque entre dos autobuses y un tráiler deja un muerto

El fatal percance se registró durante la mañana de este jueves sobre la Carretera libre Nuevo Laredo-Monterrey, sitio al que se movilizaron elementos de rescate

Una persona sin vida y varias lesionadas es el saldo de un accidente entre dos autobuses de pasajeros y un tráiler, este jueves en la Carretera libre Nuevo Laredo-Monterrey.

De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió en el kilómetro 160 de la vía libre, a donde acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo para auxiliar a los pasajeros y a los choferes.

La identidad de la víctima mortal no ha sido revelada hasta el momento. Los pasajeros lesionados son atendidos por paramédicos de los cuerpos de emergencia de Nuevo Laredo.

Se informó que en uno de los autobuses participantes viajaban personas que se dirigían a un evento religioso a esta ciudad.

Se reportan largas filas de vehículos en la carretera, que permanece cerrada al tráfico en ambos sentidos, debido a las indagatorias y a la espera de las grúas para mover a las unidades accidentadas.

Se recomienda evitar esta vialidad y buscar otras alternativas, como la autopista de cuota.