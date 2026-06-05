Choque en la Matamoros-Reynosa dejó dos lesionados

De acuerdo con los reportes, el conductor de un automóvil Nissan de modelo reciente presuntamente se quedó dormido al volante.

Un accidente vehicular se registró la mañana de este jueves sobre la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del kilómetro 12, dejando como saldo dos personas lesionadas y afectaciones a la circulación.

De acuerdo con los reportes, el conductor de un automóvil Nissan de modelo reciente presuntamente se quedó dormido al volante, lo que ocasionó que saliera del camino. Al intentar reincorporarse a la vía, se impactó contra un tráiler de doble remolque que transportaba cerveza.

Tras el choque, el vehículo particular colisionó contra uno de los neumáticos de la unidad pesada, lo que provocó que reventara y quedara sobre el rin. El automóvil terminó con daños severos en la parte frontal.

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de Rescate y Protección Civil, quienes atendieron a los involucrados.

Posteriormente, los dos lesionados fueron trasladados en ambulancia a un hospital para su valoración médica.

La circulación en la zona permaneció parcialmente obstruida, ya que las unidades involucradas quedaron sobre la carpeta asfáltica, permitiendo únicamente el paso por un carril. Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por el área.