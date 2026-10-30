Choque en la Matamoros-Reynosa deja cuatro muertos y un herido

La unidad de pasajeros contra la que chocó el automóvil había sido incendiada y permanecía sobre la carretera, después de los bloqueos registrados en la región

Tres mujeres y un hombre murieron y un menor resultó gravemente lesionado en un choque registrado la noche de este jueves 29 de octubre en la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido Soliseño, de acuerdo con reportes preliminares. El automóvil en el que viajaban habría impactado contra un autobús previamente incendiado durante los bloqueos de esa tarde.

Las primeras versiones señalan que los ocupantes se desplazaban en un vehículo Kia. Tras el impacto, los cuerpos de auxilio rescataron con vida al menor y lo trasladaron al hospital del IMSS ubicado en Sexta y Mina, en Matamoros, para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha dado a conocer un parte médico oficial sobre su evolución ni se ha confirmado su edad.

El autobús habría sido utilizado en los bloqueos

La unidad de pasajeros contra la que chocó el automóvil había sido incendiada y permanecía sobre la carretera, después de los bloqueos registrados en la región.

Las circunstancias exactas del impacto siguen pendientes de esclarecer. No se cuenta con un dictamen pericial público que establezca la velocidad del automóvil, las condiciones de visibilidad o la señalización existente en el punto del accidente.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre la atención del percance y una obstrucción parcial de la circulación, con un llamado a conducir con precaución y respetar las indicaciones del personal desplegado en el lugar. Ese aviso no precisó el saldo de víctimas.

Identidades de las víctimas, pendientes de confirmación

Entre las pertenencias localizadas en el vehículo se reportó el hallazgo de una identificación con domicilio en Juárez, Nuevo León. Sin embargo, ese documento no permite establecer por sí solo la identidad de las personas fallecidas ni confirmar que todos los ocupantes procedieran de esa entidad.

Tampoco se ha confirmado oficialmente si existía parentesco entre las víctimas y el menor sobreviviente.

El saldo de cuatro personas fallecidas y un menor lesionado se mantiene como preliminar, a la espera de que las autoridades informen los resultados de las diligencias, la identificación de los cuerpos y las causas del choque.