Choque deja un menor muerto y dos heridos graves en Reynosa

Auto es impactado por una unidad de transporte público dejando como saldo un menor sin vida. mientras que su mamá y un hermano resultaron lesionados

Un trágico accidente vial ocurrido la noche del lunes 30 de marzo cobró la vida de un menor de aproximadamente 12 años y dejó a otro de 10 años gravemente lesionado, así como a la madre de ambos, tras un choque entre una unidad del transporte público y un automóvil particular en el bulevar Morelos.

Los hechos se registraron a la altura de las calles Toluca y Sinaloa, en la colonia Rodríguez, frente a un centro de salud, donde participaron una unidad de la ruta 48 “La Joya” y un vehículo Chevrolet Cobalt blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil era conducido por la madre de los menores, quien circulaba de sur a norte y, al intentar tomar un retorno para incorporarse a la calle Sinaloa, presuntamente invadió carril, siendo impactada por la unidad del transporte público, cuyo conductor huyó del lugar tras el percance.

En el sitio, uno de los menores que viajaba en el asiento del copiloto perdió la vida, quedando prensado en la cabina, mientras que su hermano, quien iba en la parte trasera, resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado a un hospital junto con su madre, quien también presentó heridas de consideración.

Elementos de Protección Civil brindaron atención a pasajeros de la unidad de transporte público que resultaron lesionados, mientras que personal de Bomberos utilizó equipo hidráulico para liberar el cuerpo del menor.

Autoridades de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, en tanto que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Unidad General de Investigación, dio fe del deceso e inició las diligencias para deslindar responsabilidades.

El caso ha causado consternación entre la ciudadanía debido a la gravedad del accidente y la pérdida de una vida a tan corta edad.